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அவதூறு எந்த கட்சி மீது பரப்பினாலும் நடவடிக்கை; சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

அரசு தரப்பு வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்கி விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 10:20 PM IST

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சென்னை: சமூக வலைதள பக்கங்களில் எந்த கட்சி மீது அவதூறு பரப்பினாலும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவல் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

எக்ஸ், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்-ஆப், யூ டியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் திமுகவையும், அதன் தலைவர்களையும் களங்கப்படுத்தும் வகையில் ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கூறி பல்வேறு இணையப் பக்கங்களுக்கு எதிராக சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன; ஆனால் அவற்றின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படவில்லை எனக் கூறி, திமுக சட்டப் பிரிவு துணைச் செயலாளர் சந்திரபோஸ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிப்பவர்கள் மீது உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்யும் காவல்துறையினர், திமுக-வினர் அளித்த புகார்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யாததால், இந்த புகார்களை சிபிஐ-க்கு அனுப்பி நியாயமான, சுதந்திரமான விசாரணையை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், காவல் துறையை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.

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இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 15) மீண்டும் நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "விளம்பரத்துக்காக இதுபோல பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடப்படுகின்றன.

சமீபகாலமாக இதுபோன்ற மோசமான நடவடிக்கை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்படும் அவதூறு பதிவுகளை நீக்குவது தொடர்பாக விரிவான நடைமுறை வகுக்கப்பட்டு வருவதால், இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன், காவல் துறைக்கு இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்கி விசாரணையை தள்ளி வைத்தார். மேலும், சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பதிவு வெளியிடும், அனைத்துக் கட்சியினருக்கு எதிராகவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் காவல் துறைக்கு அறிவுறுத்தினார்.

TAGGED:

அவதூறு வழக்கு
DEFAMATION CASE
DEFAMATION
MADRAS HIGH COURT
DEFAMATORY STATEMENTS

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