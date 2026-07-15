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சட்டம் - ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை தேவை: முதல்வர் விஜய்யை வலியுறுத்தும் நயினார் நாகேந்திரன்

கோவில் நிலங்களை தனியாருக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்று நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் உள்ளதாக பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி
பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 6:27 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டம்- ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க முதலமைச்சர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான பெருந்தலைவர் காமராஜரின் 124- வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று (ஜூலை 15) சென்னை அண்ணா சாலை பல்லவன் இல்லம் எதிரில் உள்ள காமராஜரின் திருவுருவச் சிலைக்கும், அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப் படத்திற்கும் பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையிலான பாஜக நிர்வாகிகள் மாலை அணிவித்தும், மலர்தூவியும் மரியாதைச் செலுத்தினர்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன், "நாகர்கோவிலில் நடந்த லாக்கப் மரணம் மிகக் கொடூரமான சம்பவம். திமுக ஆட்சியைத் தொடர்ந்து தற்போதும் லாக்கப் மரணம் தொடர்கிறது. தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து பாலியல் குற்றங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

60 நாட்களில் 153 பாலியல் குற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. 75 கொலைகள், 95 குற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. சட்டம்- ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கவும், போதைப்பொருளிலிருந்து நாட்டு மக்களை மீட்கவும், முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்‌ என‌ காமராஜர் பிறந்தநாளில் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

காமராஜரின் படத்திற்கு பாஜகவினர் மரியாதை
காமராஜரின் படத்திற்கு பாஜகவினர் மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் கரூரில் கோவில் நிலம் கொடுக்கப்பட்டது குறித்து 1947- ஆம் ஆண்டு லட்சுமண ஐயர் தொடர்ந்த வழக்கில் 1968- ல் வந்த தீர்ப்பில் இனாம் சொத்திற்கு ரயத்துவாரி பட்டா கொடுத்து இருந்தாலும், கோவிலில் யார் பணியாற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்குத் தான் பொருந்தும்.

இதனிடையே, சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் முத்துபட்டர் தொடர்ந்த வழக்கில் லேண்ட் சீலிங் திட்டத்தில் எடுத்தபோது, இந்த இடம் தனக்கு சொந்தமானது கிடையாது எனவும், இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமானது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, லேண்ட் சீலிங் சட்டத்தின் கீழ் எடுக்க முடியாது எனவும் கூறி அதுவும் தீர்ப்பாக வந்துள்ளது.

அதாவது கோவில் நிலம், கோவிலுக்கே சொந்தம். பாஜகவை பொறுத்தவரையில் 50 வருடம் குடியிருப்பவர்களுக்கு கொடுப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால் கோவிலுக்கு உரிய வசூல் வர வேண்டும். பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை தனியாருக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்துள்ளனர். கோவில் நிலங்களைத் தனியாருக்கு கொடுக்கக் கூடாது என நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் உள்ளன. அதனை தெரிந்துக் கொண்டு ஆட்சியை நடத்த வேண்டும். கோவில் நிலங்களை தனியாருக்கு கொடுக்கக்கூடாது" என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

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TAGGED:

நயினார் நாகேந்திரன்
முதலமைச்சர் விஜய்
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