தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை? எடப்பாடி பழனிசாமி பதில்
திமுக ஆதரவோடு நாங்கள் ஆட்சி அமைக்க நினைக்கவில்லை. திமுக எதிர்ப்பில் தான் அதிமுக உருவானது என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
Published : May 13, 2026 at 4:12 PM IST
சென்னை: சட்டப் பேரவையில் தவெக அரசை ஆதரித்து வாக்களித்த அதிமுக உறுப்பினர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப் பேரவையில் தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று நடந்து முடிந்த பிறகு பேரவைக்கு வெளியே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், "சட்டப் பேரவையில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள அரசு மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்கள். அதில், அதிமுக சார்பில் தீர்மானத்தை எதிர்த்து அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என கூறி இருந்தோம்.
ஏற்கனவே அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டி சட்டமன்ற குழு கட்சித் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பொறுப்பாளர்களை நியமித்தோம். அதிமுக கொறடாவாக அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியை நியமித்தோம். அனைவருக்கும் வாக்களிப்பது தொடர்பாக தகவல் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் சில அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவளித்து வாக்களித்துள்ளனர்.
கொறடா கூறிய பிறகும் தவெகவை ஆதரித்திருப்பது சட்டத்திற்கு புறம்பானது. ஒரு சிலரிடம் அமைச்சர் பதவி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் சட்டமன்றத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அவர்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.
அதிமுக ஆட்சியில் செய்த சாதனைகளையும் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பெயரையும் சொல்லி தான், இந்த தேர்தலில் 47 பேர் வெற்றி பெற்றோம். அப்படி வெற்றி பெற்ற கட்சிக்கு விசுவாசமாக இல்லாமல் துரோகம் செய்துள்ளனர். ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் தோல்வி இயல்பு தான். இந்த நிலையில் தான் தமிழக வெற்றி கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
அதிமுக உறுப்பினர்கள், தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தது, சட்டத்திற்கு புறம்பானது. அதிமுகவிற்குள் தற்போது கருத்து வேறுபாடு நிலவுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு பிரிவினரின் வீட்டிற்கு மட்டும் சென்றது எப்படி நியாயமானதாகும்?
எத்தனையோ கட்சிகள் ஆட்சியில் இருந்துள்ளன. கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரிந்துள்ளன. ஆனால் எந்தக் கட்சியினரும் பிரிந்தவரின் வீட்டுக்கு சென்றது கிடையாது.
சட்டரீதியாக பார்க்கப் போனால் சட்டமன்ற குழுத் தலைவர் தான் கொறடாவை நியமிக்க முடியும். கொறடா உத்தரவை மீறி அதிமுக உறுப்பினர்கள் சிலர் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளனர்.
குதிரை பேரம் நடந்துள்ளதாக தகவல் வருகிறது. தேர்தல் நேரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் கூறிய எதையும் தற்போது அவர் பின்பற்றவில்லை. தேர்தலில் 66 சதவீதம் பேர் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு எதிராகத்தான் வாக்களித்தனர். அதிமுக வலிமையான இயக்கம், காலச் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் மக்கள் வாக்களிக்கிறார்கள்.
திமுக ஆதரவோடு நாங்கள் ஆட்சி அமைக்க நினைக்கவில்லை. திமுக எதிர்ப்பில் தான் அதிமுக உருவானது. கூட்டணி தவிர்த்து யாருடனும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை. சட்டமன்றத்தில் தவெக அரசை ஆதரித்து வாக்களித்தவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை பொருத்திருந்து பாருங்கள்" என்று கூறினார்.
தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
முன்னதாக, தமிழக சட்டப் பேரவையில் அதிமுகவின் எஸ்.பி.வேலுமணி அணியை சேர்ந்த 25 உறுப்பினர்கள், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். அவர்களின் விவரம்:
1. எஸ்.பி.வேலுமணி
2. சி.வி.சண்முகம்
3. கொ.ஹரி
4. பாலகிருஷ்ண ரெட்டி
5. சி.விஜயபாஸ்கர்
6. கே.பி.அன்பழகன்
7. இசக்கி சுப்பையா
8. ஆர்.காமராஜ்
9. சத்யபாமா
10. மரகதம் குமரவேல்
11. மரகதம் வெற்றிவேல்
12. லீமா ரோஸ்
13. எஸ்.எம்.சுகுமார்
14. எஸ்.சேகர்
15. திலீபன் ஜெய்சங்கர்
16. என்.எஸ்.என்.நடராஜ்
17. நத்தம் விஸ்வநாதன்
18. க.மோகன்
19. கோ.ரவி மனோகரன்
20. இரா.ராக்கேஷ்
21. எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
22. கே.சி வீரமணி
23. எஸ்.ஜெயகுமார்
24. பி.ஹரிபாஸ்கர்
25. அருண்மொழித் தேவன்
தவெக அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தவர்கள் விவரம்:
1. எஸ்.ராமச்சந்திரன்
2. உஷாராணி
3. ஜெயசுதா
4. சம்பத்குமார்
5. தளவாய் சுந்தரம்
6. நல்லதம்பி
7. மணி
8. முக்கூர் சுப்ரமணியன்
9. ராஜசேகர்
10. ராஜேந்திரன்
11. வெங்கடாசலம்
12. வெற்றிவேல்
13. வேலழகன்
14. வேலு
15. ஜெயசங்கரன்
16. எடப்பாடி பழனிசாமி
17. ஓ.எஸ்.மணியன்
18. அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
19. ராஜேந்திரன்
20. கே.சி.கருப்பணன்
21. கோவிந்த ராஜன்
22. சு.பழனிசாமி