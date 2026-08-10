மருத்துவ படிப்பில் சேர போலி ஆவணம் கொடுத்த மாணவர்கள் மீது நடவடிக்கை - அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி
ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு மட்டும் கலந்தாய்வு தொடங்கப்பட உள்ளது.
Published : August 10, 2026 at 10:22 PM IST
சென்னை: மருத்துவ படிப்பில் சேர போலி ஆவணம் கொடுத்த மாணவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 – 2027-ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான மருத்துவம், பல் மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் வெளியிட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்பில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு 41,726 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டது. இதில் 35,926 ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
நிர்வாக இடங்களுக்கு 30,907 விண்ணப்பித்த நிலையில், 26 ஆயிரத்து 956 விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டைப் பொறுத்தவரை 4,860 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டது. இதில், 3625 விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எம்பிபிஎஸ் படிப்புக்கு இந்த ஆண்டு கலந்தாய்வு மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக 9,999 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மட்டும் 5600 இடங்கள், தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 4005 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
நான்கு மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு நிகர் நிலை அந்தஸ்து கிடைக்கப்பெற்றதால் 800 இடங்கள் கிடைக்கவில்லை.
இருப்பினும் கடந்த ஆண்டை விட 850 இடங்கள் கூடுதலாக இணைத்திருக்கிறோம். மேலும், 2 ஆயிரம் இடங்கள் பல் மருத்துவத்திற்கு கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்ப உள்ளோம். அரசு சார்பில் 250 இடங்கள் மீதமுள்ளவை தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் உள்ள இடங்களாகும். இந்த ஆண்டுக்கான மருத்துவம், பல் மருத்துவம் உள்ளிட்ட மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளுக்கு என்னென்ன ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி தெரிவித்து இருந்தோம்.
அதனைத் தொடர்ந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன, மேலும் விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் தேவையான ஆவணங்களை பதிவு ஏற்றம் செய்யவும் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டன. இனிமேல் புதிய விண்ணப்பங்கள், அல்லது ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் மாறுதல்கள் கொடுத்தால் அதை ஏற்க முடியாத சூழல் உள்ளது.
ஒன்றிய அரசு அட்டவணை படி செயல்படுத்த வேண்டி இருப்பதால் இதற்கு மேல் கலந்தாய்வு நடக்கும்போது தரவரிசை பட்டியலை மாற்றக்கூடிய சூழல் இருக்காது. மேலும் விண்ணப்பிக்கும்போது நீங்கள் கொடுத்த தரவுகளை மாற்றவும் முடியாது. கலந்தாய்வு நடைமுறையில் எந்தவித கால நீட்டிப்பு செய்யவும் இயலாது.
தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை வெளியிடும் கால அட்டவணைப்படி கொடுக்கப்பட்டுள்ள தேதிகளில் சரியாக கலந்தாய்வில் பங்கேற்க வேண்டும். தேர்வான மாணவர்கள், மாணவிகளுக்கு அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். நீட் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு தான், அதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அதே நேரம் நீட் மட்டுமே உலகம் கிடையாது.
மருத்துவம் மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகள் மட்டும் கிடையாது. மேலும் பல்வேறு வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இந்த முறை தவறவிட்ட மாணவர்கள் அடுத்த முறை முயற்சி செய்ய வாய்ப்புள்ளது. இல்லை என்றாலும் பல வேறுபட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. கடந்த ஆண்டு விட பல் மருத்துவத்தில் 200 இடங்கள் இந்த ஆண்டு குறைவாக உள்ளது.
7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டின் மூலம் எம்பிபிஎஸ் 537 இடங்கள், பல் மருத்துவத்தில் 104 இடங்கள் என 647 இடங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக நிரப்பப்பட உள்ளது. மருத்துவ படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது போலியான ஆவணங்களை கொடுத்ததாக கடந்த ஆண்டு 25 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டனர். இந்த ஆண்டு ஐந்து மாணவர்கள் போலி ஆவணங்கள் கொடுத்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவர்கள் மீது காவல்துறை மூலம் புகார் அளிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு மட்டும் கலந்தாய்வு தொடங்கப்பட உள்ளது.
சிறப்பு பிரிவு மாணவர்களுக்கு கடந்த ஆண்டு போலவே இந்த ஆண்டும் நேரடியாக அவர்களுக்கு மட்டும் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட உள்ளது. ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி ஆன்லைன் மூலம் கலந்தாய்வு தொடங்கும். அதே தேதியில் ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிறப்பு மாணவர்களுக்கு நேரடியாக கலந்தாய்வு நடைபெறும்.
மேலும், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைத்து 7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு எந்த அளவுக்கு பயன் உள்ளதாக உள்ளது. இது இன்னும் எவ்வளவு காலம் தொடர வேண்டும், மேலும் அதிகப்படுத்த வேண்டுமா? என்று ஆய்வு செய்ய உள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.
சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தரமில்லா சிற்றுண்டி
இதனிடையே, சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு சிற்றுண்டிகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் மிக்சர் மற்றும் லட்டு ஆகியவை வழங்கப்பட்டது. அதில் செயற்கை வண்ணம் கலக்கப்பட்டதும், சிறிய கல் இருந்ததும், தரம் குறைந்திருந்ததும், தயாரிப்பு தேதி, விற்பனை தேதி உள்ளிட்ட எந்த தேதியும் இல்லாமல் இருந்ததும் குறித்து அமைச்சரிடம் புகாராக தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது அதிகாரிகளை அழைத்து விளக்கம் கேட்டபோது தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை TTDC மூலம் வாங்கப்பட்டது என்று அவர்கள் அமைச்சரிடம் தெரிவித்தனர். சம்பந்தப்பட்ட சுற்றுலாத் துறையின் TTDC நபர்களை அழைத்து விசாரித்தபோது, அவசரத்தில் தேவைப்பட்டதால் வெளிகடையில் இருந்து வாங்கப்பட்டது என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர். உடனடியாக இன்று வழங்கப்பட்ட சிற்றுண்டிகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும். எங்கு வாங்கப்பட்டதோ அந்த கடையில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அருண்ராஜ் உத்தரவிட்டார்.