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தவெக ஆட்சியின் முதல் 30 நாட்கள்; தமிழக அரசின் சாதனைகளும், சறுக்கல்களும் - ஓர் அலசல் பார்வை

தவெக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனை, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 6:17 PM IST

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By - ஹுசைன்

சென்னை: தவெக ஆட்சி அமைந்து ஒரு மாதம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், கடந்த 30 நாள்களில் புதிய அரசு சாதித்தது என்ன? சறுக்கியது எங்கே என்பதை பற்றி அலசுகிறது இந்த சிறப்பு பார்வை.

புதிய வரலாறு படைத்த தவெக

அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுக மற்றும் அதிமுக என பெரிய கட்சிகளை பின்னுக்குத் தள்ளி தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் புதிய அத்தியாயத்தை எழுதியது.

எனினும் அறுதிப் பெரும்பான்மை இல்லாததால் ஆட்சி அமைப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அவருடன் ஒன்பது அமைச்சர்களும் பொறுப்பேற்றனர்.

பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய்
பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பின்னர் இரண்டு முறை அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கப்பட்டது. முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்று இன்றுடன் ஒரு மாதம் நிறைவடையும் நிலையில், அவரது முதல் மாத ஆட்சியின் சாதனைகளும் சவால்களும் குறித்து பார்க்கலாம்.

பதவியேற்றதும் முதல் கையெழுத்து

பதவியேற்ற உடனேயே 200 யூனிட் இலவச மின்சாரத் திட்டம், பெண்கள் பாதுகாப்புக்கான சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, மாவட்டந்தோறும் போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை அமைத்தல் ஆகிய மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் விஜய் கையெழுத்திட்டார். மேலும் கடந்த ஆட்சியை விமர்சித்த அவர், மாநிலத்தின் நிதிநிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவித்தார்.

எம்எல்ஏவாக பதவியேற்ற முதல்வர் விஜய்
எம்எல்ஏவாக பதவியேற்ற முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதல் நாளிலேயே தொடங்கிய சர்ச்சை

ஆனால் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியிலேயே சர்ச்சைகள் தொடங்கின. பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி வந்தே மாதரத்துடன் தொடங்கி, அதன் பிறகு தேசிய கீதம் மற்றும் இறுதியாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. பின்னர் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை விரிவாக்க நிகழ்ச்சியிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து புறக்கணிக்கப்பட்டதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இதற்கு விளக்கம் அளித்த தவெக அரசு, அது ஆளுநர் மாளிகை நிகழ்ச்சி என்பதால் அதற்கான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டதாக தெரிவித்தது.

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ராஜினாமா

பதவியேற்ற பிறகு தலைமைச் செயலகத்தில் பொறுப்பேற்ற விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். தொடர்ந்து கருப்பையா தற்காலிக சபாநாயகராக பதவியேற்றார். பின்னர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் சபாநாயகராகவும், ரவிசங்கர் துணை சபாநாயகராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி

கடந்த மே 13-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், அதிமுக உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோரின் ஆதரவுடன் 144 வாக்குகள் பெற்று விஜய் அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபித்தது. முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டிருந்த Y பிரிவு பாதுகாப்பு, Z+ பிரிவு பாதுகாப்பாக உயர்த்தப்பட்டது.

சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றும் முதல்வர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றும் முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களை முதல்வர் விஜய் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றது ஆரோக்கியமான அரசியல் என பேசப்பட்டது. ஆனால், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்காமல் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி அணியினருடன் மட்டும் விஜய் சந்திப்பு நடத்தியது விமர்சனத்துக்கு வழிவகுத்தது.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நியமனம்

முதல்வரின் அரசியல் ஆலோசகராக, ஜோதிடர் ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேல் நியமிக்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து அந்த நியமனம் திரும்பப் பெறப்பட்டது.

தீவிரம் காட்டிய விஜய்

தான் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து மத்திய அரசுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு பிரச்சனைகளில் விஜய் தீவிரமாக செயல்பட்டார். தமிழக மீனவர்களை மீட்பது, நீட் தேர்வை ரத்து செய்வது, பருத்தி இறக்குமதி வரி நீக்கம், பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வை திரும்பப் பெறுதல், உரங்கள் தட்டுப்பாடின்றி வழங்குதல், மேகதாது அணை விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் தொடர்பாக பிரதமர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்களுக்கு விஜய் தொடர்ந்து கடிதங்கள் எழுதினார்.

பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு
பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேநேரத்தில், முந்தைய திமுக அரசின் 'புதுமைப்பெண்' மற்றும்' தமிழ்ப்புதல்வன்' திட்ட உதவித்தொகை வழங்குதல், அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்குதல் போன்ற நலத்திட்டங்களும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டன.

முதலீடுகளை ஈர்க்க திட்டம்

கடந்த ஜூன் 4 ஆம் தேதி தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் பி.எம்.டபிள்யு உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து எல்&டி நிறுவனத்துடன் ரூ.18,600 கோடி முதலீட்டில் 8,200 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தானது.

தொழில்துறை ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து
தொழில்துறை ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து காவல்துறை மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பல்வேறு ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்திய முதலமைச்சர், பாலியல் குற்ற வழக்குகளை விரைந்து முடித்து குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்றுத்தர உத்தரவிட்டார்.

கோவை சூலூரில் 10 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திலும் குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் உறுதியளித்தார்.

சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய விவசாய கடன் தள்ளுபடி

விவசாயிகளுக்காக கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெறப்பட்ட பயிர்க்கடன்களை தள்ளுபடி செய்யவும் முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இருப்பினும், அவரது தவெக கட்சி அளித்திருந்த தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

அரசுக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ள மின்வெட்டு

கடந்த ஒரு மாத ஆட்சியில் மின்வெட்டு பிரச்சனை அரசுக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது. மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ச்சியான மின்வெட்டால் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் நிலை உருவாகியுள்ளது. அதேபோல் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனை, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

ஒரு மாத கால ஆட்சியை வைத்து முழுமையான மதிப்பீடு செய்ய முடியாது என சில அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்தாலும், விஜய் அரசின் முதல் மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள், மத்திய அரசுக்கு முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள், முதலீட்டு முயற்சிகள் ஆகியவை ஒரு புறம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், மின்வெட்டு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் மறுபுறம் அரசுக்கு சவாலாக உருவெடுத்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டின் புதிய அரசின் முதல் மாதம் நம்பிக்கைகளும், எதிர்பார்ப்புகளும் நிறைந்ததாக அமைந்துள்ள நிலையில், அடுத்தடுத்த மாதங்களில் இந்த அரசு தனது வாக்குறுதிகளை எவ்வாறு நிறைவேற்றும் என்பதே வாக்களித்த மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

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