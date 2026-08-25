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போலி பத்திரப்பதிவு வழக்கில் 15 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை

போலி ஆவணம் தயாரித்த வழக்கின் விசாரணை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது.

குற்றவாளி ஜெயராமன்
குற்றவாளி ஜெயராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 8:36 PM IST

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வேலூர்: போலி ஆவணம் தயாரித்து பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் குற்றவாளிக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், காவேரிப்பாக்கம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27-ஆம் தேதி அன்று போலி ஆவணம் தயாரித்து பத்திரப்பதிவு செய்ததாக புகார் எழுந்தது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில், ஜெயராமன் என்பவர் மீது காவேரிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இந்த வழக்கில் காவல் துறையினர் தீவிரமாக புலனாய்வு மேற்கொண்டு, குற்றச்சாட்டுகளுக்குத் தேவையான ஆதாரங்களைச் சேகரித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கைத் தொடர்ந்து நடத்தி வந்தனர். இந்த வழக்கின் விசாரணை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

இந்நிலையில், வழக்கின் இறுதி விசாரணை இன்று (ஆகஸ்ட் 25) அன்று ராணிப்பேட்டை மாவட்ட தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. வழக்கை விசாரித்த மாவட்ட தலைமை நீதித்துறை நடுவர் தாவூத் அம்மாள், ஜெயராமன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே, அவருக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், 15 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.

போலி ஆவணம் தயாரித்து பத்திரப்பதிவு செய்தது தொடர்பான இந்த வழக்கில் காவல்துறையினர் சிறப்பாக புலனாய்வு மேற்கொண்டு, வழக்கை முறையாக நீதிமன்றத்தில் நடத்தி குற்றவாளிக்கு தண்டனை பெற்றுத் தந்துள்ளதாகவும் நீதிபதி பாராட்டு தெரிவித்தார்.

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மேலும், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு சட்டப்படி உரிய தண்டனை பெற்றுத் தரும் வகையில் தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

FRAUDULENT DOCUMENT REGISTRATION
DOCUMENT REGISTRATION CASE
போலி பத்திரப்பதிவு வழக்கு
COURT ORDER
FRAUD DOCUMENT REGISTRATION CASE

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