அஜித்குமார் கொலை வழக்கு: ஜாமீன் கோரிய காவலர்களுக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றம் காட்டம்
அஜித் குமாரின் மரணம் ஒரு காவல் மரணம் என்பது உறுதியாகியுள்ளதாகவும், வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 10 பேருக்குமே இந்த கொலையில் தொடர்பு உள்ளதாகவும் சிபிஐ தரப்பு தங்கள் வாதத்தில் தெரிவித்தனர்.
Published : February 4, 2026 at 9:03 PM IST
மதுரை: திருப்புவனம் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட காவலர்களின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை வரும் 17 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்புவனம் மடப்புரம் பத்ரகாளி அம்மன் கோவில் காவலாளியாக பணிபுரிந்த அஜித்குமாரை கடந்த 2025 ஜூன் 27ஆம் தேதி நகை காணாமல் போனது தொடர்பான புகாரில் தனிப்படைக் காவலர்கள் விசாரித்தனர். ஜூன் 28ஆம் தேதி அவர் விசாரணையின் போதே உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில் தனிப்படை காவலர்களான கண்ணன், ராஜா, ஆனந்த், பிரபு, சங்கர மணிகண்டன் ஆகிய 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இதனிடையே அஜித்குமார் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள காவலர்கள் ஆனந்த் உள்ளிட்ட 5 பேர் தங்களுக்கு ஜாமின் வழங்க கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனு நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சிபிஐ தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்"அஜித் குமாரின் மரணம் ஒரு காவல் மரணம் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. வழக்கு பதியப்பட்டுள்ள 10 பேருக்குமே இதில் தொடர்புள்ளது" என தெரிவித்தார்.
அதையடுத்து நீதிபதி நகை திருட்டு புகார் அளிக்கப்பட்டது உண்மையா? என கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு சிபிஐ தரப்பில், "அது உண்மை இல்லை, இதுதொடர்பான அறிக்கை தயாராகி வருகிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதி, "ஒன்றுமே இல்லாத விசயத்திற்கு ஒருவரை அடித்து கொலை செய்து விட்டனர். புகார் அளித்தவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுதானே? அவர் தானே காரணம்? என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து இதற்கு என்ன காரணம்? முன்விரோதம் ஏதும் இருந்ததா? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு, முன்விரோதம் எதுவும் இல்லை. டிஎஸ்பி விசாரிக்குமாறு கூறியதால் இவ்வாறு நிகழ்ந்துள்ளது என சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதையடுத்து நீதிபதி, "யாராக இருந்தாலும் சிறையிலேயே இருக்கட்டும். மனசு பதறுகிறது. ஒன்றுமில்லாத விசயத்திற்கு ஒருவரை இப்படி அடித்திருக்கிறீர்கள். காவல்துறையினருக்கு பாடம் புகட்டுவோம்" என குறிப்பிட்டு வழக்கை பிப்ரவரி 17ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
இந்த வழக்கில் சிபிஐ விரைவில் முழு அளவிலான குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யும் என்றும், அடுத்த சில மாதங்களில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாகவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.