கோவை மாணவி வழக்கில் 'பகீர்' திருப்பம்.. கைதான 3 பேர் அதே நாளில் செய்த கொலையும் அம்பலம்
ஆட்டு வியாபாரி தேவராஜ் கொலை வழக்கில் மூன்று பேரையும் விசாரிக்க கோவில்பாளையம் போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
Published : December 2, 2025 at 5:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரும், அதே நாளில் ஆட்டு வியாபாரியை கொலை செய்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
கோவை விமான நிலையம் அருகில் கடந்த நவம்பர் 2-ம் தேதி இரவு கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக சிவகங்கையைச் சேர்ந்த அண்ணன், தம்பிகளான கருப்பசாமி (30), காளீஸ்வரன் ( 28) மற்றும் இவர்கள் உறவினரான தவசி ஆகியோர் துடியலூர் அருகே வெள்ளக்கிணறு பகுதியில் காலில் சுட்டு பிடிக்கப்பட்டனர்.
இதில் காயமடைந்த மூவரும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். பின்னர் காயம் ஓரளவு குணமடைந்த நிலையில், மூவரும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், 3 பேரையும் கடந்த நவம்பர் 27-ம் தேதி ஒரு நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அந்த விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின. அதாவது, கல்லூரி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த அதே நாளான நவம்பர் 2-ம் தேதி காலை, அன்னூர் அருகே செரையாம்பாளையம் பகுதியில் தேவராஜ் என்ற ஆட்டு வியாபாரியை இவர்கள் அடித்துக் கொலை செய்தது தெரிய வந்துள்ளது.
வழக்கமாக தேவராஜ் ஓய்வு எடுக்கும் இடத்தின் அருகில் 3 பேரும் அமர்ந்து மது அருந்திய நிலையில், தேவராஜ் இவர்களை கண்டித்துள்ளார். இந்நிலையில் தேவராஜை கட்டையால் தாக்கி விட்டு 3 பேரும் கிளம்பி சென்றதாக தெரிய வந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ. 20,000 - அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமசந்திரன் அறிவிப்பு
இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்திய போது, நவம்பர் 5ம் தேதி கணவரை காணவில்லை என்ற புகார் வந்து இருப்பதும், 6ம் தேதி கோவில்பாளையம் காவல் எல்லையில் இருந்து தேவராஜ் சடலம் மீட்கபட்டு இருப்பதும் தெரிய வந்தது.
இதனையடுத்து தேவராஜ் கொலை வழக்கில் மூன்று பேரையும் விசாரிக்க கோவில்பாளையம் போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து 3 பேரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோவில்பாளையம் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர். மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த அதே தினத்தில், ஆட்டு வியாபாரியை கொலை செய்து இருக்கும் தகவல் வெளியாகி இருப்பது மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.