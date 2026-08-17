சட்டவிரோதமாக மணல் திருட்டு; மண் சரிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் உயிரிழப்பு
செல்வத்தின் உடலை மீட்ட போலீசார், அதை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : August 17, 2026 at 10:51 PM IST
திருப்பத்தூர்: சட்டவிரோதமாக மணல் திருடியபோது எதிர்பாராத விதமாக மணல் சரிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூர் அடுத்த ஈச்சம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சந்தன செல்வம். இவர், மாட்டு வண்டி ஓட்டும் தொழில் பார்த்து வந்திருக்கிறார். இதுதவிர, அவ்வப்போது பாலாற்றில் சட்ட விரோதமாக மணலை அள்ளி அதனை கள்ளச்சந்தையில் விற்பனைச் செய்யும் வேலையையும் பார்த்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அந்தவகையில், நேற்று இரவு சுமார் 12 மணி அளவில் பாப்பனப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள பாலாற்றில் சட்டவிரோதமாக குகை அமைத்து மணலை அள்ளிக்கொண்டிருந்த போது, திடீரென ஏற்பட்ட மணல் சரிவில் சிக்கி அவர் உயிரிழந்தார்.
இதையறிந்த அவரது குடும்பத்தினர், வெகுநேரம் ஆகியும் சந்தன செல்வம் வீடு திரும்பாத காரணத்தால், அவரை தேடி ஊர் முழுக்க சுற்றி வந்திருக்கின்றனர். அவ்வாறு பாப்பனப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள பாலாற்றில் சென்று பார்த்த போது, அங்கு மணல் சரிந்து விழுந்து அவர் உயிரிழந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவசர அவசராக அவரது உடலை மீட்ட உறவினர்கள், காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றனர். இந்த தகவல் அறிந்த உமராபாத் காவல்துறையினர், ஈச்சம்பட்டு பகுதிக்கு நேரில் வந்து இன்று மதியம் 12 மணி அளவில் ஆய்வு நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, செல்வத்தின் உடலை மீட்ட போலீசார், அதை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.