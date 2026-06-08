முத்துப்பேட்டையில் பள்ளி ஆட்டோக்கள் மோதி விபத்து- 10 குழந்தைகள் காயம்
விபத்து நடந்த இடத்தில் இருந்த பொதுமக்கள், காயமடைந்த குழந்தைளை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : June 8, 2026 at 11:07 PM IST
திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம், முத்துப்பேட்டையில் பள்ளிக் குழந்தைகளை ஏற்றி கொண்டு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சென்ற 2 ஆட்டோக்கள் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 10 குழந்தைகள் காயமடைந்தனர்.
திருவாரூர் மாவட்டம், முத்துப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள், இன்று பள்ளி முடிந்ததும் உப்பூர் மற்றும் நாச்சிகுளம் பகுதியில் உள்ள தங்கள் வீடுகளுக்கு இரண்டு தனியார் ஆட்டோக்களில் புறப்பட்டுச் சென்றனர். பள்ளிக் குழந்தைகளை வழக்கம்போல் ஏற்றிக்கொண்டு திருத்துறைப்பூண்டி சாலையில் இரண்டு ஆட்டோக்களும் ஒன்றன் பின் சென்று கொண்டிருந்தன.
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அப்போது ஆலங்காடு பைபாஸ் அருகே முன்னே சென்ற ஒரு ஆட்டோ, ஒரு மாணவனை இறக்கி விடுவதற்காக திடீரென்று நிறுத்தப்பட்டது. அப்போது பின்புறம் வந்த மற்றொரு ஆட்டோ மோதியதில் இரு ஆட்டோக்களும் தலை கீழே கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது
இந்த விபத்தில், இரண்டு ஆட்டோக்களிலும் பயணம் செய்த ஆலங்காடு, உப்பூர், உதயமார்த்தாண்டபுரம் பகுதியை சேர்ந்த மாணவர்கள் 10 பேர் காயடைந்தனர். உடனடியாக, அப்பகுதி மக்கள், காயம் அடைந்த குழந்தைகளை மீட்டு முத்துப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அவர்களுக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த முத்துப்பேட்டை போலீசார், ஆட்டோக்களை ஓட்டி வந்த நாச்சிகுளம் பகுதி சேர்ந்த ஜெகபர் சாதிக், உப்பூர் பகுதி சேர்ந்த பூமிநாதன் ஆகியோரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு உள்ளனர்.