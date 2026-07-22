திண்டுக்கல் அருகே தேர் பவனி விழாவில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து- 15 பேர் படுகாயம்
பட்டாசு வெடி விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்களில் 3 பேரின் உடல்நிலைக் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 22, 2026 at 4:46 PM IST
திண்டுக்கல்: புனித மரிய மதலமேரி ஆலயத்தின் தேர் பவனி விழாவில் நிகழ்ந்த பட்டாசு வெடி விபத்தில் 15 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். விபத்து குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வக்கம்பட்டியில் உள்ள பழமையான புனித மரிய மதலமேரி ஆலயத்தில் ஆடித் திருவிழா, கடந்த ஜூலை 18- ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேர் பவனி நேற்றிரவு (ஜூலை 21) 12.00 மணியளவில் நடைபெற்றது. மின்னொளியில் ஜொலித்த திருத்தேரை வரவேற்பதற்காகப் பட்டாசுகள், வாணவேடிக்கைகள் வெடிக்கப்பட்டன. அப்போது, அதிலிருந்து வெளியான தீப்பொறி மற்ற பட்டாசுகள் மீது விழுந்ததில் பட்டாசுகள் திடீரென வெடித்து சிதறின.
தேரை வரவேற்பதற்காக கூடியிருந்த ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் மீது பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதால் அங்கிருந்தவர்கள் அலறியடித்து ஓடினர். இந்த வெடி விபத்தில் கரண், சபரிநாதன், வில்சன், மரிய லியோன்ராஜ், ஆரோக்கியசாமி, ராபின் அருள்ராஜ், லோகேஷ், மரியே நிஷா, ஜான்சி, மரிய ஜாக்குலின் உள்ளிட்ட 15 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
படுகாயமடைந்தவர்களை மீட்ட பொதுமக்கள், ஆம்புலன்ஸ்கள், கார்கள் போன்றவற்றின் மூலம் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
இதில் மூன்று தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சைப் பெற்று வருவதாகவும், அவர்களின் உடல்நிலைக் கவலைக்கிடமாக உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விபத்து குறித்து காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.