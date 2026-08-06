மதுபோதையில் லாரியை இயக்கிய ஓட்டுநர் - விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு
லாரியைப் பறிமுதல் செய்த அலங்காநல்லூர் காவல்துறையினர், லாரி ஓட்டுநரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 6, 2026 at 9:22 PM IST
மதுரை: மதுபோதையில் அதிவேகமாக இயக்கப்பட்ட லாரி, பிற வாகனங்கள் மீது அடுத்தடுத்து மோதிய விபத்தில் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மதுரை மாவட்டம், அலங்காநல்லூர் அருகே மதுபோதையில் ஓட்டுநர் லாரியை அதிவேகமாக இயக்கியதால், அது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்த மற்றும் நின்றிருந்த வாகனங்கள் மீது அடுத்தடுத்து மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த விபத்தில் சிக்கி படுகாயமடைந்த சோலைராஜா, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில் அவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
மேலும், லாரி மோதியதில் 10- க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாகவும், இதில் சிலர் சிகிச்சைப் பெற்று வருவதாகவும் போலீசாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதனிடையே, ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள், விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு அதிவேகமாகச் சென்றுக் கொண்டிருந்த லாரியை திரைப்பட பாணியில் சுமார் 4 கிலோ மீட்டர் விரட்டிச் சென்று நத்தம்–மதுரை சாலையில் மடக்கிப் பிடித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து லாரி ஓட்டுநரைப் பிடித்து கீழே இறக்கிய பொதுமக்கள், அவர் மதுபோதையில் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். அத்துடன், ஓட்டுநரை தங்கள் பாணியில் நன்கு கவனித்தனர். பின்னர் அலங்காநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் லாரி ஓட்டுநரை ஒப்படைத்தனர். இதையடுத்து, லாரி ஓட்டுநர் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ள காவல்துறையினர், அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.அதேபோல், விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரியைப் பறிமுதல் செய்து காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளனர்.
காவல்துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், "மதுரை மாவட்டம், செல்லம்பட்டி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட விக்கிரமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயப்பிரகாஷ் (வயது 29). இவர் சோழவந்தான் அருகே நகரி பகுதியைச் சேர்ந்த தனியார் பால் நிறுவனத்தில் லாரி ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வருகிறார். மதுபோதையில் அலங்காநல்லூர் பகுதியில் அஜாக்கிரதையாகவும், அதிவேகமாகவும் லாரியை இயக்கியுள்ளார்.
சாலையோரத்தில் இருசக்கர வாகனத்துடன் நின்றுக் கொண்டிருந்த முத்துப்பாண்டி என்பவரின் மகன் சோலைராஜா மீது லாரி மோதியது. இதில் அவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். 10- க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.