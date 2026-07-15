மதுபோதையில் கார் ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்திய வழக்கு- ஷாஜி புருஷோத்தமன் ஆஜராக உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ஷாஜி புருஷோத்தமன் மீது விசாரணை நீதிமன்றம் பிறப்பித்த பிடிவாரண்ட் உத்தரவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டது.
Published : July 15, 2026 at 10:20 PM IST
சென்னை: மதுபோதையில் சொகுசு காரை ஓட்டிச் சென்று விபத்தை ஏற்படுத்திய வழக்கில் ஷாஜி புருஷோத்தமன் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் நேரில் கட்டாயம் ஆஜராகும்படி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2013- ஆம் ஆண்டு மே 22- ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூர் பாந்தியன் சாலையோரத்தில் உள்ள நடைபாதையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவா்கள் மீது மதுபோதையில் சொகுசு காரை ஓட்டிச்சென்று ஏற்றியதில் 12 வயது சிறுவன் முனிராஜ் உள்ளிட்ட 5 பேர் காயமடைந்தனர். இதில் 12 வயது சிறுவன் முனிராஜ் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
சிறுவன் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கில் EMPEE குழுமத்தின் தலைவர் எம்.என்.புருஷோத்தமனின் மகன் ஷாஜி புருஷோத்தமன் உள்ளிட்ட 5 பேரை காவல்துறை கைது செய்தது. இந்த வழக்கில், உரிய ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் ஷாஜி காரை ஓட்டியது, மது அருந்தியிருந்தது என உரிய மருத்துவச் சான்றிதழுடன் காவல்துறை உறுதிச் செய்தது.
கடந்த 13 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை 7- வது கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்ற நீதிபதி பி.ஸ்ரீகுமார், ஷாஜியை குற்றவாளி என அறிவித்து தீர்ப்பளித்திருந்தார். குற்றவாளி என அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிய அன்று ஷாஜி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால், அவருக்கு எதிராக வாரண்ட் பிறப்பித்தும் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து குற்றவாளி ஷாஜி புருஷோத்தமன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், முதுகுதண்டு வடப்பகுதியில் பிசியோதெரபி சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய இருப்பதால் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக விலக்கு அளிக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி டி.பரத சக்ரவர்த்தி, விசாரணை நீதிமன்றம் பிறப்பித்த பிடிவாரண்ட் உத்தரவை திரும்பப் பெற்று உத்தரவிட்டார். மேலும், தண்டனை விவரங்கள் குறித்த விசாரணைக்கு நாளை (ஜூலை 16) விசாரணை நீதிமன்றத்தில் கட்டாயம் ஆஜராக வேண்டும் என ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு உத்தரவிட்டார்.
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