அரக்கோணம், சென்னை சென்ட்ரல் வழித்தடத்தில் ‘குளு குளு’ மின்சார ரயில் இன்று தொடக்கம்
அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வரை இந்த குளிர்சாதன மின்சார ரயில் சேவை காலை 6.30 மணி முதல் இரவு 9.10 மணி வரை இயக்கப்படுகிறது.
Published : October 23, 2026 at 11:24 AM IST
ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வரை 2வது குளிர்சாதன வசதி கொண்ட மின்சார ரயில் சேவை இன்று தொடங்கப்பட்டது.
சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் குளிர்சாதன மின்சார ரயில் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. சுமார் 12 பெட்டிகளைக் கொண்ட இந்த குளிர்சாதன மின்சார ரயிலில், குறைந்தபட்சமாக கட்டணம் ரூ. 35 மற்றும் அதிகபட்சமாக ரூ. 105 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. இந்த ரயில் சேவை ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர மற்ற அனைத்து நாட்களிலும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்தச் குளிர்சாதன மின்சார சேவைக்கு பயணிகளிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததது. அதனைத்தொடர்ந்து, சென்னை சென்ட்ரல், அரக்கோணம் வழித்தடத்திலும் குளிர்சாதன மின்சார ரயில் சேவையை இயக்க தெற்கு ரயில்வே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இந்த ரயில் சேவை அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி வரை சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்பட உள்ளது.
அதன்படி, ஆவடி - அரக்கோணம், அரக்கோணம் - சென்னை சென்ட்ரல், சென்னை சென்ட்ரல் - ஆவடி உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் இந்த குளிர்சாதன மின்சார ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது. காலை நேரத்தில் ஆவடியில் இருந்து 6:30 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில், காலை 7.45 மணிக்கு அரக்கோணம் வந்தடையும். பின்னர், அரக்கோணத்தில் இருந்து காலை 8 மணிக்குப் புறப்பட்டு, 9:30 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் சென்றடையும்.
தொடர்ந்து, காலை 9:40 மணிக்கு சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் ரயில், 10:25 மணிக்கு ஆவடியைச் வந்தடையும். மாலை நேரத்தில் ஆவடியில் இருந்து 5:25 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில், மாலை 6.10 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் வந்தடையும். மீண்டும் அங்கிருந்து மாலை 6.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு இரவு 7:55 மணிக்கு அரக்கோணம் வந்தடையும்.
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பின்னர், அரக்கோணத்தில் இருந்து இரவு 8:10 மணிக்குப் புறப்பட்டு 9:10 மணிக்கு ஆவடியைச் சென்றடையும். இந்தச் சோதனை ஓட்டத்தின் மூலம் அரக்கோணம், சென்னை இடையே பயணம் செய்யும் ரயில் பயணிகள் குளிர்சாதன வசதியுடன் பயணிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற உள்ளனர். மேலும் இந்த குளிர்சாதன மின்சார ரயில்களுக்கு பயணிகளின் வரவேற்பு மற்றும் சேவையின் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்து, இந்த ரயில் சேவை குறித்து தெற்கு ரயில்வே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.