ETV Bharat / state

தாம்பரம் பகுதியில் ஆண்டுக்கு சுமார் 1,200 விபத்துக்கள் பதிவாகிறது - மாநகர காவல்துறை

மெட்ரோ பணியாளர்கள் முகத்தில் வண்ணம் பூசிக்கொண்டும், விளம்பர பதாகைகளை ஏந்தியும் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

தாம்பரம் மாநகர காவல் கூடுதல் ஆணையர் கபில் குமார் சி. சரத்கர்
தாம்பரம் மாநகர காவல் கூடுதல் ஆணையர் கபில் குமார் சி. சரத்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 4:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தாம்பரம் மாநகர பகுதிகளில் ஆண்டிற்கு சுமார் 1,200 விபத்துக்கள் பதிவாவதாகவும், அதில் 80 சதவீத விபத்துக்கள் இரு சக்கர வாகனங்களால் நிகழ்வதாகவும் தாம்பரம் மாநகர காவல் கூடுதல் ஆணையர் கபில் குமார் சி. சரத்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பழைய மாமல்லபுரம் சாலை சோழிங்கநல்லூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ ரயில் பணி செய்யும் தனியார் நிறுவனம் மற்றும் தாம்பரம் மாநகர போக்குவரத்து போலீசார் இணைந்து போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தினர்.

இதில், தாம்பரம் மாநகர காவல் கூடுதல் ஆணையர் கபில் குமார் சி. சரத்கர் கலந்து கொண்டு வாகன ஓட்டிகளுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் 'சாலை பாதுகாப்பு உயிர் பாதுகாப்பு' என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார். அப்போது அவர், தலைக்கவசம் அணிந்து வாகனம் ஓட்டுவது, மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டக்கூடாது, சிக்னலை மதிக்க வேண்டும், சீட் பெல்ட் அணிந்து வாகனம் ஓட்ட வேண்டும் போன்ற பல்வேறு விதிகளை சுட்டிக்காட்டி சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விளக்கினார்.

மேலும் ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்த வாகன ஓட்டிகளுக்கு தாம்பரம் போக்குவரத்து துணை ஆணையர் சமய் சிங் மீனா அறிவுரை வழங்கி ஹெல்மெட் வழங்கினார்.

மேலும் மெட்ரோ பணியாளர்கள் முகத்தில் வண்ணம் பூசிக்கொண்டும், விளம்பர பதாகைகளை ஏந்தியும் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

இதனை அடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தாம்பரம் மாநகர காவல் கூடுதல் ஆணையர் கபில் குமார் சி. சரத்கர், ''தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்கும், வாகன விபத்துக்களை தவிர்ப்பதற்காகவும் சில இடங்களில் 'யுடர்ன்' அமைத்து ஒரு வழி பாதையாக மாற்றி வருகிறோம். மேலும் விபத்துகளை எப்படி எல்லாம் தடுக்கலாம் என சில ஆலோசனைகளும் நடைபெற்று வருகிறது.

தாம்பரம் மாநகர பகுதிகளில் ஆண்டிற்கு சுமார் 1,200 விபத்துக்கள் பதிவாகின்றன. இதில் 80 சதவீத விபத்துக்கள் இரண்டு சக்கர வாகனங்களால் நிகழ்கின்றன. ஓ.எம்.ஆர், இ.சி.ஆர் சாலைகளில் ஏற்படும் சாலை விபத்து மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க புதிய திட்டங்களை வகுத்து வருகிறோம்.'' என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: திமுகவில் இருந்து தோன்றியதுதான் அதிமுக; தாய் கழகத்தில்தான் இணைந்துள்ளேன் - வைத்திலிங்கம் பேட்டி

TAGGED:

TAMBARAM CITY ACCIDENTS
TAMBARAM POLICE
தாம்பரம் மாநகர காவல்
போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு
TAMBARAM CITY TRAFFIC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.