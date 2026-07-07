மழை வேண்டி வருண யாகம் நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் - முதல்வர் விஜய்க்கு அகில பாரத இந்து மகா சபா கோரிக்கை
கடந்த 2019-இல் மழை இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டபோது, அப்போதைய அறநிலையத்துறை ஆணையர், அனைத்து முக்கிய ஆலயங்களிலும் வருண ஜபம், வருண யாகம் நடத்த உத்தரவிட்டிருந்தார்.
Published : July 7, 2026 at 10:56 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாட்டில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு பிரச்சனை நீங்க, மழை வேண்டி சிவாலயங்களில் வருண ஜபம், வருண யாகம், நந்தியம் பெருமானுக்கு தண்ணீர் கட்டுதல் போன்றவற்றை வழிபாடுகளை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அகில பாரத இந்து மகா சபா அமைப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கும்பகோணத்தில், அகில பாரத இந்து மகா சபா அமைப்பினர், விவசாயிகளுடன் நெற்கதிர்கள், கீரை வகைகள், நெல்மணிகளுடன் அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்து கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
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கோரிக்கை மனு அளித்த பிறகு அகில பாரத இந்து மகா சபா அமைப்பின் நிர்வாகி ராம நிரஞ்சன் கூறுகையில், "டெல்டா பாசனத்திற்காக ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும். ஆனால். மேட்டூர் அணையில் போதுமான அளவுக்கு நீர் இருப்பு இல்லாததால் இந்த ஆண்டு ஜூலை 7ஆம் தேதியைக் கடந்தும் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. வழக்கமாக பெய்யும் மழையும் பொய்த்துப் போய்விட்டது. பகல் வேளையில் கடும் வெப்பம் நிலவி வருகிறது. இதனால் இவ்வாண்டு குறுவை சாகுபடியும் இல்லாமல் போனது.
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இதுபோன்ற வறட்சி மற்றும் மழை இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டபோது, அப்போதைய அறநிலையத்துறை ஆணையர், அனைத்து முக்கிய ஆலயங்களிலும் வருண ஜபம், வருண யாகம், நந்தியம் பெருமானுக்கு நீர் கட்டுதல் உள்ளிட்ட சிறப்பு வழிபாடுகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டு இருந்தார். அதன்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கோயில்களில் இத்தகைய வழிபாடுகள் நடைபெற்றதை தொடர்ந்து, போதுமான நல்ல மழையும் நமக்கு கிடைத்தது.
எனவே, வேத ஆகம, சமய மரபு மற்றும் தமிழகத்தின் பாரம்பரியத்தை பின்பற்றி இத்தகைய வழிபாடுகளை மேற்கொண்டு நாம் தண்ணீருக்காக அண்டை மாநிலங்களை நம்பியிருக்க வேண்டிய சூழல் நிலையை தவிர்க்க வேண்டும். ஆகவே, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையர் உத்தரவிட்டபோலவே, தற்போதும் வறட்சி நிலையை போக்க இத்தகைய சிறப்பு வழிபாடுகளுக்கு தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஆகியோரின் முகவரியிட்டு, அதனை கும்பகோணத்தில் உள்ள இந்துசமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையரிடம் கொடுத்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.