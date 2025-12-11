தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபியாக அபய்குமார் சிங்கிற்கு கூடுதல் பொறுப்பு: தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
Published : December 11, 2025 at 7:30 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபியாக உள்ள வெங்கட்ராமன் உடல் நலக்குறைவால் விடுப்பில் உள்ளதால் அபய்குமார் சிங்கிற்கு பொறுப்பு டிஜிபி கூடுதல் பொறுப்பை வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் டிஜிபியாக பொறுப்பு வகித்து வந்த சங்கர் ஜிவால் ஐபிஎஸ் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 31 ஆம் தேதி ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து தமிழக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் பட்டியல் தயாரித்து அடுத்த டிஜிபியை தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன.
ஆனால் அந்த பணிகளில் காலதாமதமானதால் தமிழ்நாட்டிற்கு மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியான வெங்கட்ராமனை பொறுப்பு டிஜிபியாக நியமித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக தமிழ்நாட்டு பொறுப்பு டிஜிபியாக பதவி வகித்து வந்த வெங்கட்ராமனுக்கு நேற்று முன்தினம் (டிச.9) காலை திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து அவர் சென்னை கிண்டியிலுள்ள கலைஞர் பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு ஆஞ்சியோ பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் அவருக்கு ரத்த நாளங்களில் மூன்று அடைப்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதனால் மேல் சிகிச்சைக்காக அவரை சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர். அங்கு வெங்கட்ராமனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு நிலையில், வரும் 23ஆம் தேதி வரை விடுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
உடல்நல குறைவால் அவருக்கு 15 நாட்கள் விடுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி பதவியை கூடுதலாக ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு துறை டிஜிபி அபய்குமார் சிங் கவனிப்பார் என தமிழ்நாடு உள்துறை செயலாளர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டிற்கு நிரந்தர டிஜிபியை உடனடியாக நியமிக்க வேண்டுமென பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் கோரிக்கைகள் வலுத்துவரும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் கோரிக்கைகள் எழ தொடங்கியுள்ளன.
தமிழகத்தில் 1991 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரியான டிஜிபி வெங்கட்ராமன், பல்வேறு துறைகளில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு பொறுப்பு டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டார். அண்மையில் தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி இருந்தனர். இந்நிலையில் அவருக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு அபய்குமார் சிங் கூடுதலாக பொறுப்பு டிஜிபியாக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.