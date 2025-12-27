மதுரையில் இருந்து மெமு ரயில் சேவை - கோட்ட மேலாளரிடம் மனு
திருச்செந்தூர் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள நீர்நிலையின் மீது நடைமேடை அமைத்து கூடுதலாக ரயில்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அகில பாரதிய கிரஹாக் பஞ்சாயத்து அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Published : December 27, 2025 at 11:28 AM IST
மதுரை: மதுரையிலிருந்து அருகே உள்ள பல்வேறு நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் மெமு ரயில்கள் இயக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கான பல்வேறு ரயில் திட்டங்களை முன் வைத்து, அகில பாரதிய கிரஹாக் பஞ்சாயத்து நிர்வாகிகள் மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.
அகில பாரதிய கிரஹாக் பஞ்சாயத்து அமைப்பின் நிர்வாகிகள், மதுரை, தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய ரயில் திட்டங்கள் குறித்த கோரிக்கை மனுவை, மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம்பிரகாஷ் மீனாவிடம் வழங்கினர். இதனை பெற்றுக் கொண்ட ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கக்கபடும் என உறுதி அளித்ததாக தெரிவித்தனர்.
மதுரையிலிருந்து மெமு ரயில் சேவை
இது குறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பேட்டி அளித்த ABGP அமைப்பின் நிர்வாகி அருண்பாண்டியன், “வடக்கு மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்களை இணைக்கக் கூடிய முக்கிய நகரமாக மதுரை திகழ்கிறது. மதுரையிலிருந்து நெல்லை, தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம், தென்காசி, திருச்சி ஆகியவை 160 கி.மீ.க்குள், அதிகபட்சம் 3 மணி நேர பயணத்திற்குள் உட்பட்டவை. இந்த இடங்களுக்கு மதுரையிலிருந்து மெமு ரயில்கள் இயக்க வேண்டும். கூடல்நகரில் மெமு ரயில்களுக்கான 'ஷெட்' அமைத்து, அதனை மெமு ரயில் முனையமாக மாற்ற வேண்டும்” என்றார்.
திருச்செந்தூரில் கூடுதல் ரயில் சேவை
தொடர்ந்து பேசிய திருச்செந்தூரை சேர்ந்த ராஜசேகரன், “சமீப காலங்களில் திருச்செந்தூர் ரயில் நிலையத்திற்கு மக்கள் வருகை அதிகரித்துள்ளது. இங்கு, செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு ரயில் மட்டுமே தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. கூடுதல் ரயில் இயக்குவதற்கு போதுமான நடைமேடைகள் இல்லை என நிர்வாகம் தெரிவிக்கிறது. எனவே, திருச்செந்தூர் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள சிறிய நீர்நிலையின் மீது நடைமேடை அமைத்து கூடுதலாக ரயில்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.
பகல் நேர ரயில் சேவைகள்
இதனையடுத்து சத்யபாலன் பேசுகையில், “தூத்துக்குடி தொழில் நகராக மட்டுமன்றி துறைமுக நகராகவும் உருவெடுத்து வருகிறது. ஆனால், தூத்துக்குடியிலிருந்து இரவு நேர ரயில்கள் தவிர பகல் நேரங்களில் மதுரை, திருச்சி, சென்னை செல்வதற்கு போதுமான ரயில்கள் இல்லை. எனவே, திருச்சி-காரைக்குடி, காரைக்குடி-விருதுநகர் செல்லும் ரயில்களை தூத்துக்குடி வரை நீட்டிப்புச் செய்தால் உதவியாக இருக்கும்.
அதே போல், திருநெல்வேலி - தூத்துக்குடி பயணிகள் ரயில் தூத்துக்குடியிலேயே நிறுத்தி விடுகிறார்கள். மதுரையிலிருந்து போடி செல்லும் ரயில் போடியில் நிறுத்தப்படுகிறது. இந்த 2 ரயில்களையும் தூத்துக்குடி - போடி, போடி - தூத்துக்குடி இயக்க தெற்கு ரயில்வே முன் வர வேண்டும். இப்படி செய்தால், பகல் நேரத்தில் போடி, தேனி, மதுரை, விருதுநகர், தூத்துக்குடி வரை ரயில் சேவை கிடைக்கும்” என்றார்.