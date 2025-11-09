’'மீனவர் கார்ப்பரேஷன் அமைக்கப்படுமா?'' - இலங்கை எம்.பி சொன்ன முக்கிய தகவல்!
இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய இரு தரப்பும் கூட்டாக சேர்ந்து மீனவர்களின் பிரச்சினைகளை பேசி தீர்ப்பதற்கான தளமாக 'மீனவர் கார்ப்பரேஷன்' இருக்கும் என இலங்கை எம்.பி ரவூப் ஹக்கீம் கூறியுள்ளார்.
Published : November 9, 2025 at 7:59 PM IST
திருச்சி: 'மீனவர் கார்ப்பரேஷன்' அமைப்பது குறித்து இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் பேச உள்ளதாக, ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், எம்.பியுமான ரவூப் ஹக்கீம் தெரிவித்தள்ளார்.
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், கண்டி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ரவூப் ஹக்கீம் இன்று காலை இலங்கையில் இருந்து திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு வந்தார்.
அப்போது அவரிடம் செய்தியாளர்கள், ''இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன் இலங்கை வந்தபோது இலங்கை பிரதமரிடம் இந்தியா - இலங்கை மீனவர்கள் நலனுக்காக ’மீனவர் கார்ப்பரேஷன்’ அமைப்பது குறித்து கோரிக்கை விடுத்து இருந்தாரே என்று கேட்டனர். அதற்கு ரவூப் ஹக்கீம், “இலங்கையின் வரவு செலவு திட்டம் மீதான விவாதம் நேற்று தொடங்கியுள்ளது.
இந்த விவாதம் ஒரு மாதம் முழுவதும் நடைபெறும். விவாதத்தில் மீனவர்கள் குறித்த பேசும் நாளில் இந்த கோரிக்கை குறித்து எங்கள் கட்சி உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவார்கள். இந்த விஷயத்தில் பிரதமரின் பதிலையும் நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம்” என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து அவரிடம், ’மீனவர் கார்ப்பரேஷன்’ அமைப்பதால் வரும் நன்மைகள் குறித்து கேட்டதற்கு, “மீனவர் பிரச்சினைகளை இரு தரப்பும் கூட்டாக பேசி தீர்ப்பதற்கான தளமாக அமையும். இதன் மூலம் இரு தரப்புக்கும் இடையே உள்ள தேவையற்ற பிரச்சனைகள் தவிர்க்கப்படும்” என்றார்.
மேலும், ''நிச்சயம் மீனவர் கார்ப்பரேஷன் அமைக்கப்படுமா?'' என கேட்டதற்கு, “வாய்ப்பு அதிகளவில் உள்ளது. ஆனால் இது இரண்டு நாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்பதால் முதலில் தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தப்படும். மீனவர்கள் தரப்பில் இருந்து வருகின்ற கருத்துகளின் அடிப்படையில் தான் இந்திய அரசியல்வாதிகள் இதனை முன் வைத்துள்ளனர் என நம்புகிறோம்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: நடுராத்திரியில் காரில் உட்கார்ந்திருப்பது தான் சுதந்திரமா? கோவை சம்பவம் குறித்து நடிகை கஸ்தூரி காட்டம்!
இதையடுத்து இலங்கையின் பொருளாதார முன்னேற்றம் குறித்து பேசிய அவர், “இலங்கையின் வரவு செலவு திட்டம் குறித்த கூட்டம் இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதில் இருந்து 2 ஆவது முறையாக நடத்தப்படுகிறது. எங்களது நாடு ஒரு மோசமான பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து மீண்டுவிட்டது. அதற்கான அறிகுறி எங்களது வரவு செலவு திட்டங்களில் வெளிப்படையாக தெரிகிறது.
பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரித்துள்ளது. -7 சதவீதமாக இருந்த பொருளாதார விகிதம் + 4.5 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது” என்றார். தொடர்ந்து, இலங்கை எதிர்க்கட்சி தலைவர் இந்தியா வந்தது குறித்து கேட்டதற்கு, “இது இலங்கை-இந்தியா இடையேயான உறவை பலப்படுத்தும் முயற்சியாகும்” என்றார்.