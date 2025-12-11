ETV Bharat / state

விநாடிக்கு 2,831 லிட்டர் தண்ணீரை உள்வாங்கும் ஆயன்குளம் அதிசயக் கிணறு!

ஆயன்குளம் அதிசயக் கிணறு அதிகப்படியான நீரை உள்வாங்குவதால், இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பெருகி வருவது ஆதாரப்பூர்வமாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆயன்குளம் அதிசயக் கிணறு
ஆயன்குளம் அதிசயக் கிணறு (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 11, 2025

திருநெல்வேலி: கருமேனியாறு கால்வாய் மூலம் திறந்து விடப்பட்ட 100 கன அடி (சுமார் 2,831 லிட்டர்) உபரிநீரை ஆயன்குளம் அதிசய கிணறு உள்வாங்கி வருகிறது.

திசையன்விளை அருகே உள்ள ஆயன்குளத்தில் உள்ள கிணறு ஒன்று அதிசயக் கிணறாக பார்க்கப்படுகிறது. எவ்வளவு மழை பெய்தாலும், எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் ஊற்றினாலும், இந்த கிணறு நிரம்பவே நிரம்பாது என்பது தான் இதன் சிறப்பு.

கடந்த ஆண்டு பருவ மழைக் காலங்களில், விநாடிக்கு 3,000 கன அடி உபரி நீர் இந்த கிணற்றுக்குள் விடப்பட்டது. பல நாட்களாக தண்ணீரை உள்வாங்கியும், அதிசயக் கிணறு நிரம்பவில்லை.

முதலில், இந்த கிணற்றின் அதிசயத்தை நம்பாத ஆய்வாளர்கள், இதில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு, நீர் உள்வாங்கும் திறன் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதையும் கண்டுபிடித்தனர். அதிகபடியான நீரை உள்வாங்குவதால், இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பெருகியதும் ஆதாரப்பூர்வமாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

தண்ணீரை உள்வாங்கும் ஆயன்குளம் அதிசயக் கிணறு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிசயக் கிணறு குறித்து ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள திருநெல்வேலி மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்தது. சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர்கள் வரவழைக்கப்ப்டடு, 3 மாதங்களாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதிசய கிணறு மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள 50-க்கும் மேற்பட்ட கிணறுகளில் டிரோன் கேமரா, கோப்ரா கேமரா, ஜிபிஎஸ் கருவிகளைக் கொண்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதன் மூலம் பல்வேறு அறிவியல் காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ஆய்வாளர்கள் இங்குள்ள கிணறுகளில் சுண்ணாம்பு பாறைகள் அதிகமாக உள்ளதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். மழை நீரில் உள்ள ஆக்சிஜன், சுண்ணாம்பு பாறைகளில் வேதிவினை புரிந்து, அதில் துவாரங்களை உருவாக்குகிறது. அவை நாளடைவில் பெரிய குகைகளாக மாறி உள்ளதும் ஆய்வில் தெரிய வந்தது.

சில கிணறுகளுக்கு கீழே, பூமிக்குள் கால்வாய் போன்ற அமைப்பு உருவாகி உள்ளதும், உபரி நீர் செல்லச் செல்ல இந்த கால்வாய் இன்னும் நீரோட்டம் செல்லும் விரிவான கால்வாயாக மாறும் எனவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனால் சுமார் 60 கன அடி நீரை உள் வாங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், அதிசய கிணறு பருவமழை காலத்திற்கு முன்னதாக வரண்டு காணப்பட்ட நிலையில், டிட்வா புயலின் காரணமாக பெய்த கன மழையால் மீண்டும் நீரை உள்வாங்கத் தொடங்கியுள்ளது.

அதன்படி, ஆயன்குளத்தில் உள்ள அதிசய கிணற்றுக்கு, கருமேனியாறு கால்வாய் மூலம் 100 கன அடி உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. இதனால், அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களும், விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

