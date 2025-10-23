ETV Bharat / state

ஆவின் வாகனங்களை வாங்குவதில் மோசடி நடந்ததாக வழக்கு: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளை சப்ளை செய்யும் வாகனங்களுக்கான டெண்டர் முறையில் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யாத வாகனங்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தரப்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உறுதியளித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 23, 2025 at 1:13 PM IST

1 Min Read
சென்னை: ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளை விநியோகம் செய்யும் வாகனங்களுக்கான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை இன்று விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அரசின் உத்தரவாதத்தை பின்பற்றி டெண்டர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஆவின் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டது.

தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் இயங்கும் பொதுத்துறை நிறுவனம் ஆவின். தமிழ்நாட்டில் பால் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து பாலை சேகரித்து, அதனை சுத்திகரித்து பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்தல், பால் சார்ந்த பொருட்களை தயாரித்து விநியோகித்தல் ஆகிய பணிகளை ஆவின் செய்து வருகிறது.

சுமார் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட பால் விநியோக மையங்கள் வழியாக தினமும் லட்சக்கணக்கான லிட்டர் பால் ஆவின் மூலமாக விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், சேலம் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களிலும் இந்த ஆவின் பால் மையங்கள் (Aavin Booths) இயங்குகின்றன. இதன் தலைமை அலுவலகம் சென்னை அயனாவரத்தில் அமைந்துள்ளது. மேலும், ஆவின் ஸ்மார்ட் கார்டு மற்றும் ஆன்லைன் ஆர்டர் சேவை (Aavin App) உள்ளன.

இந்நிலையில், சென்னை அம்பத்தூர், மாதவரம், சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள பால் பண்ணைகளில் இருந்து சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள கடைகளுக்கு ஆவின் பால் பாக்கெட் விநியோகம் செய்வதற்காக 143 பிரத்யேக வாகனங்களுக்கு ஆவின் நிறுவனம் டெண்டர் கோரியிருந்தது.

ஆனால், அந்த டெண்டரில் கூறப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை பின்பற்றாத, தகுதியற்ற வாகனங்களை டெண்டரில் பங்கேற்க அனுமதித்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக கூறி, திருவள்ளூர் மாவட்ட சரக்கு போக்குவரத்து சேவை கூட்டுறவு சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் ஞானசேகரன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: தத்தளிக்குமா சென்னை? வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள போவது எப்படி! நடவடிக்கைகளை விளக்கும் அரசு!

இந்த வழக்கானது, நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, டெண்டர் இறுதி செய்வதற்கு முன்பே, இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வாதிட்டார். மேலும், வாகனங்களை முறையாக ஆய்வு செய்து சரி பார்த்து, டெண்டர் விதிகளை பூர்த்தி செய்யாத வாகனங்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்றும் வழக்கறிஞர் உறுதி அளித்தார். இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, அரசின் உத்தரவாதத்தை பின்பற்றி, டெண்டர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஆவின் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார்.

