திருவாரூரில் ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு; வேறு நிறுவனத்தின் பாலை விற்பதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு
ஆவின் பால் அரை லிட்டர் 22 ரூபாய்க்கு விற்று வரும் நிலையில், தற்போது ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு காரணமாக வேறு நிறுவனத்தின் பாலை அரை லிட்டர் 35 ரூபாய்க்கு விற்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
Published : August 19, 2026 at 3:20 PM IST
திருவாரூர்: ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு காரணமாக திருவாரூரில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வரும் நிலையில், ஆவின் பாலுக்கு பதிலாக வேறு கம்பெனி பாலை அதிக விலைக்கு கொடுப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாகவே ஆவின் பால் விநியோகம் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது மக்கள் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்த வண்ணம் உள்ளன. சென்னையில் கடந்த 2 வாரமாக கடைகளுக்கு விநியோகம் செய்யும் பால் அளவு குறைந்துள்ளதாக புகார் கூறினர். குறிப்பாக ஒரு கடைக்கு 32 பெட்டிகள் ஆவின் பால் வழங்கப்பட்ட நிலையல், தற்போது வெறும் 20 பெட்டிகள் மட்டுமே வழங்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்திருந்தது.
அந்த வகையில் தற்போது திருவாரூர் மாவட்டத்திலும் ஆவின் பாலுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் நாஞ்சிக்கோட்டை பகுதியில் இருந்து ஆவின் பால் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த நிலையில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு மாத காலமாக ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
குறிப்பாக, திருவாரூர் நகரத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் 3 ஆவின் பால் பூத் இயங்கி வரும் நிலையில், கடந்த 15 நாட்களாக ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதன் காரணமாக ஆவின் பால் பூத்களில் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. மேலும், பொதுமக்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து ஆவின் பால் வாங்கிச் செல்லக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
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இது குறித்து திருவாரூர் நகர் பகுதியை சேர்ந்த கோவிந்தராஜன் என்பவர் கூறும் போது, "திருவாரூரில் மூன்று ஆவின் பால் பூத்கள் இருந்தும் கடந்த 15 நாட்களாக கடுமையான தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆவின் பாலுக்கு பதிலாக, வேறு நிறுவனத்தின் பாலை விற்பனை செய்கின்றனர். ஆனால், வேறு நிறுவனத்தின் 1/2 லிட்டர் பால் 35 ரூபாய் என விற்கப்படுகிறது. ஆவின் பால் 1/2 லிட்டர் 22 ரூபாய் தான். இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட ஆவின் பால் பூத்களில் கேட்டால், இருப்பு இல்லை என்று கூறுகின்றனர். எனவே, மக்களின் தேவைக்காக அரை லிட்டர், ஒரு லிட்டர் ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இனி கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.