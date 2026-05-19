ஆவின் பால் பாக்கெட்டில் திருட்டு - வீடியோ வெளியிட்டு வியாபாரி வேதனை
Published : May 19, 2026 at 3:40 PM IST
மதுரை: டிப்போக்களுக்கு பால் வழங்கும் போது நாள்தோறும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பால் பாக்கெட்டுகள் ஆவின் பால் வண்டி ஓட்டுநர்கள் மூலம் குறைத்து வழங்கப்படுவதாக வியாபாரி ஒருவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். புதிய ஆட்சியிலாவது இந்த முறைகேடுகள் களையப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
மதுரை மத்திய தொகுதியைச் சேர்ந்தவர் இப்ராஹிம். இவர் ஆவின் பால் முகவராக உள்ளார். இவரே டிப்போக்களுக்கு ஆவின் பால் பாக்கெட் வழங்கப்படும் போது, நாள்தோறும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பாக்கெட்டுகள் பால் வண்டி ஓட்டுநர்கள் மூலம் குறைத்து வழங்கப்படுவதாக வேதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து வீடியோ ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறுகையில், "ஆவின் பால் டிப்போ வைத்துள்ள முகவர்கள், அவர்கள் செலுத்திய பணத்தின் அடிப்படையில், ஆவின் பால் பாக்கெட் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அந்த பால் பாக்கெட்டுகளில், நாள்தோறும் ஒன்று அல்லது இரண்டை ஆவின் பால் வண்டி ஓட்டுநர்கள் எடுத்து வைத்துக் கொள்கின்றனர்.
இது தொடர்பாக ஆவின் அதிகாரியிடம் நேரில் சென்று புகாரளித்தால், அவர்கள் பால் வண்டி ஓட்டுநர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல், 'லாரி ஓட்டுநருக்கு அந்த பால் பாக்கெட்டை நீங்களே கொடுத்திருங்க, இல்லைனா வேணும்னே பால் பாக்கெட்டுகளை அவர்கள் சேதப்படுத்தி, அதிக நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் என மிரட்டுகின்றார்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக ஆவின் பால் விற்பனையாளர் இப்ராகிமை செல்ஃபோன் வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, "தமிழகம் முழுவதும் இது போன்று பால் டிப்போக்களில் திருட்டு சம்பவம் நடைபெறுகிறது. ஒரு பால் டிப்போவுக்கு 50 ரூபாய் என்றால் கூட, தமிழகத்தில் தற்போது 50 ஆயிரம் பால் டிப்போக்கள் உள்ளன. அப்படி என்றால் நாள் ஒன்றுக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் வரை பால் ஆவின் முகவர்களிடம் இருந்து கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது" என வேதனையுடன் கூறி அதிர்ச்சியைக் கிளப்பினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இது தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் சென்று புகார் தெரிவித்தால் கூட நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. தற்போது தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா-விடம் புகார் கொடுத்துள்ளோம். அவர் விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியுள்ளார். அதே நேரத்தில், பால் பாக்கெட் திருட்டு குறித்து பால் வண்டி ஓட்டுநர்களிடம் கேட்டால், "நாங்கள் ஆளும் கட்சி, அப்படி தான் செய்வோம்" என மிரட்டுகின்றனர். ஆகையால், இந்த திருட்டு சம்பவத்தை தமிழக முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இந்த மோசடி தொடர்பாக, மதுரை ஆவின் நிர்வாக அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொள்ள முயன்ற போது அவர்கள் நமது அழைப்பிற்கு பதிலளிக்கவில்லை.