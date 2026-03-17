திமுக கூட்டணியில் ஆம் ஆத்மிக்கு இடம்? தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் வசீகரன் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்
ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டில் அங்கீகாரம் கொடுப்பார் என வசீகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 17, 2026 at 12:27 PM IST
சென்னை: திமுக கட்சி தங்களை அழைத்து பேசியதாக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் வசீகரன் கூறினார்.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் வசீகரன் டெல்லியில் அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர்களுடன் கலந்து ஆலோசனை நடத்திவிட்டு விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார். அவருக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் வரவேற்பு அளித்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தங்களின் நிலைப்பாடு குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அப்போது அவர், “பாஜக அனைத்து மாநிலங்களிலும் கூட்டணி சேரும் கட்சிகளை விழுங்கி கொண்டு இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். பாஜகவினர் வாக்கு இயந்திரங்களில் வாக்குகளை திருடுகிறார்கள். எஸ்.ஐ.ஆர் மூலம் வாக்காளர்களை நீக்குகிறார்கள். அதைத்தவிர எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மீது பொய் வழக்குகளை போட்டு அவர்களின் பெயர்களை கெடுக்கின்றனர்” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, திமுக உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக் கொண்டிருப்பதாகத் தெரிவித்த அவர், “ஆம் ஆத்மி கட்சி நிச்சயமாக தேர்தலில் போட்டியிடும். திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பார். தமிழ்நாட்டில் ஆம் ஆத்மிக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டால் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், பஞ்சாப் முதல்வர் பகவத்மான் அனைவரும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு வருவார்கள்.
எங்களுக்கு சீட் ஒதுக்கப்பட்டால் எங்களுடைய ‘துடைப்பம்’ சின்னத்திலேயே போட்டியிடுவோம். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தருவார் என நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தென் இந்தியாவில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு தமிழ்நாடு மூலம் ஒரு வாய்ப்பு அமைய உள்ளது. ஸ்டாலின் அதை ஏற்படுத்துவார்” என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக வசீகரன் தெரிவித்தார்.
மேலும், இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு இடையே பல கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தாலும், நாட்டு மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதால் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இந்தியா கூட்டணியில் சேர வேண்டிய கட்டாயத்தில் சேர்ந்தார் என்றும், அதுவே ராகுல் காந்தி எதிர்க்கட்சி தலைவர் அந்தஸ்தை பெற உதவியாக இருந்தது எனவும் அவர் கூறினார்.
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த வசீகரன், “அரசியல் சுலபமானது கிடையாது. அது எவ்வளவு கஷ்டம் என்பது தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தெரிய வேண்டும்” என மறைமுகமாக விமர்சித்து பேசினார்.