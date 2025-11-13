பாலியல் குற்றவாளிகளின் கை, கால்களை வெட்டுங்க! கொதித்தெழுந்த நேத்ராஸ்ரீ!
தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் பாலியல் வன்கொடுமைகளால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் உள்ளதாக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தமிழக கொள்கை பரப்பு இணை செயலாளர் நேத்ராஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார்
Published : November 13, 2025 at 5:16 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்களால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தமிழ்நாடு கொள்கை பரப்பு இணை செயலாளர் நேத்ரா ஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் நிகழும் பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தியும், ஆளும் கட்சியை விமர்சித்தும் வருகின்றன. இந்த சூழலில், ஆம் ஆத்மி கட்சியினர், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவனை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து இது தொடர்பாக மனு அளித்தனர்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தமிழக கொள்கை பரப்பு இணை செயலாளர் நேத்ரா ஸ்ரீ, “தமிழ்நாட்டில் பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. கோயம்புத்தூரில் ஒரு கல்லூரி மாணவி தனது ஆண் நண்பர் முன்னிலையில் மூன்று நபர்களால் கொடூரமாக பாலியல் வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தாக்கப்பட்ட சம்பவம் அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது.
இதுபோன்ற இழிவான வன்முறை செயல்களில் இருந்து பெண்களை பாதுகாக்க தற்போதைய சட்டம் போதுமானதாக இல்லை. குழந்தைகள் முதல் பாட்டி என அனைவருக்கும் பாதுகாப்பற்ற சூழல் உள்ள நிலையில், அனைத்து சிறைசாலைகளிலும் பலி பீடம் அமைத்து, கொடுர செயல் செய்பவர்களின் கை, கால்களை வெட்ட வேண்டும்.
சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட்டால், குற்றம் செய்ய நினைப்பவர்கள் அஞ்சுவார்கள். போதை பொருள் புழக்கம் தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வருகிறது. 7 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களும் போதை பொருட்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். போதை பொருள் பயன்படுத்துவதால் தான், குற்றங்கள் அதிகளவில் நடப்பதாக தரவுகள் கூறுகின்றன.
எனவே, போதை பொருள் புழக்கத்தை அரசு உடனடியாக தடுக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். திரைப்படத்தில் தனிக்கை செய்யப்படுவது போல், ஓடிடி தளங்களையும் தணிக்கைக்கு உட்படுத்த வேண்டும். ஓடிடியிலும், சீரியல்களிலும் தற்போது கலாச்சார சீரழிவு காட்சிகள் இடம்பெறுகின்றன.
பள்ளிகளில் பாலியல் தொடர்பான பாடங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும். பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளிடம் இந்த சமூகத்தில் நிலவிவரும் சூழல்களின் எப்படி தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லித்தர வேண்டும். பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் தொடர்ந்தால், நிச்சயமாக பெரிய போராட்டம் நடத்தக்கூடிய சூழல் ஏற்படும்” என்று தெரிவித்தார்.