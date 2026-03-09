ETV Bharat / state

ஆகாஷ் மரணம்- பிரேத பரிசோதனை செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு!

ஆகாஷின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்கு முன்னதாக எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டும், பிரேதப் பரிசோதனையை வீடியோ பதிவுச் செய்ய வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

March 9, 2026

மதுரை: மானாமதுரையில் தாக்குதல் வழக்கில் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையின் போது உயிரிழந்த ஆகாஷ் டெலிசனின் உடலை பிரேத பரிசோதனைச் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், சீயோன் நகர் பகுதியில் கடந்த மார்ச் 5-ஆம் தேதி இரவு மர்ம நபர்கள் இருவரை அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. இந்த தாக்குதலில் மானாமதுரை ஜீவா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயக்குமார் (வயது 37) மற்றும் ஆதனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த அழகர்சாமி (வயது 40) ஆகியோர் காயமடைந்தனர். அவர்கள் இருவரும் சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அழகர்சாமி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் மானாமதுரை காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் கிருஷ்ணராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞரான ஆகாஷ் டெலிசன் (வயது 26) மற்றும் குணா (வயது 23) ஆகியோர் சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர்.

போலீசார் ஆகாஷ் டெலிசனை கைது செய்ய முயன்ற போது, அவர் தப்பிச் செல்லும் போது பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் அவருக்கு வலது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவரை மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டார்.

இதையடுத்து மானாமதுரை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர், மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று ஆகாஷ் டெலிசன் மற்றும் குணா ஆகியோருக்கு மார்ச் 18- ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதித்தார். அதன்படி ஆகாஷ் டெலிசன் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் உள்ள கைதிகளுக்கான சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று (மார்ச் 8) காலை ஆகாஷ் டெலிசனுக்கு திடீரென மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

உடனடியாக மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தும் பலனின்றி உயிரிழந்தார். ஆகாஷ் டெலிசனின் உடல் உடற்கூறாய்விற்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அவரது உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த சம்பவம் குறித்து முழுமையான விசாரணை மேற்கொள்ளும் வகையில், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் உத்தரவின்படி இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் ஆகாஷ் டெலிசனின் தந்தை ராஜேஷ் கண்ணன், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "எஸ்சி, எஸ்டி சட்டப்படி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். வல்லுநர் குழுவைக் கொண்டு பிரேதப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கை அவசரமாக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி விஜயகுமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஆகாஷ் குடும்பத்தினரின் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே, சாலை மறியலைக் கைவிட்டு கலைந்து செல்ல மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்" என்று வாதிட்டனர்.

இதையடுத்து, "ஆகாஷ் டெலிசனின் உடலை நீதித்துறை நடுவர் முன்னிலையில், மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் தலைமையில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். பிரேதப் பரிசோதனைக்கு முன்னதாக எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டும். பிரேதப் பரிசோதனையை வீடியோ பதிவுச் செய்ய வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நடத்தப்படும் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும்" என உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை வரும் 11-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

ஆகாஷ் மரணம்
நீதிமன்றம்
