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ஆடி ஞாயிறும் அதுவுமா காசிமேட்டில் எகிறிய மீன் விலை; ஆடிப்போன மீன் பிரியர்கள்

கடந்த வாரம் போலவே இந்த வாரமும் மீன்களின் வரத்து குறைவாக இருப்பதன் காரணமாக சில்லறை விற்பனை கடைகளும் குறைவாகவே காணப்பட்டு வருகின்றன.

காசிமேட்டில் குவிந்த மீன் பிரியர்கள்
காசிமேட்டில் குவிந்த மீன் பிரியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 12:55 PM IST

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சென்னை: ஆடி மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று காசிமேட்டில் மீன்கள் வரத்து குறைவின் காரணமாக அவற்றின் விலை எகிறியதால், ஆர்வமுடன் மீன் வாங்க வந்த அசைவ பிரியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

சென்னை காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஒரு சிலரின் விசைப்படகுகள் மட்டுமே ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்று வரும் நிலையில் இந்த வாரமும் மீன்கள் வரத்து குறைவாகவே காணப்பட்டது. குறிப்பாக சிறிய வகை மீன்கள் வரத்து அதிகமாக உள்ள நிலையில், ஆடி மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மீன் பிரியர்கள் அதிகாலை முதலிலேயே தேவையான மீன்களை வாங்குவதற்கு வந்திருந்த நிலையில் வரத்து குறைவினால் மீன்களின் விலை ஏற்றமாகவே காணப்படுகிறது.

கடந்த வாரம் போலவே இந்த வாரமும் மீன்களின் வரத்து குறைவாக இருப்பதன் காரணமாக சில்லறை விற்பனை கடைகளும் குறைவாகவே காணப்பட்டு வருகின்றன. பெரியவகை மீன்களின் விலை ஏற்றம் காரணமாக சிறிய வகை மீன்களையே மீன் பிரியர்கள் அதிகம் வாங்கி செல்கின்றனர்.

விசைப்படகுகளில் இருந்து இறக்கப்படும் மீன்களை உணவகங்களுக்கும், ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் இதனால் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் மார்க்கெட்களுக்கு மீன்களை வாங்கி செல்பவர்கள் கூடை கூடையாக சிறிய வகை மீன்களையே வாங்கி செல்கின்றனர்.

பல்வேறு வகை மீன்களும் அவற்றின் விலை நிலவரமும் (ரூபாயில்)

வஞ்சிரம் - 1100
கொடுவா - 900
தேங்காய் பாறை - 800
ஷீலா - 800
பால் சுறா - 800
சங்கரா - 500
பாறை - 400
இறால் - 400
நண்டு -300
நவரை -300
பண்ணா-300
காணங்கத்தை -300
கடுமா- 300
நெத்திலி -200

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