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பரந்தூர் விமான நிலையம் திட்டமிடப்பட்டுள்ள பகுதியில் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்ட ஆடி திருவிழா; தீ மிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்திய பக்தர்கள்

பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கான ஓடுபாதை அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஏரியில் தீ மிதித்து பொதுமக்கள் தங்களின் வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர்.

திருவிழாவில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்ற பொதுமக்கள்
திருவிழாவில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்ற பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 7:11 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைய உள்ள ஏகனாபுரம் பகுதியில் பொதுமக்கள் ஆடி திருவிழாவை கோலாகலமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அருகிலுள்ள பரந்தூரில் ரூ.32,704 கோடி மதிப்பில் இரண்டாவது பசுமை வழி சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைப்பதற்காக ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்குட்பட்ட பரந்தூர் சுற்றுவட்டார 13 கிராமங்கள் உள்ளடங்கிய விவசாய நிலங்களை தமிழக அரசு கையகப்படுத்தி வருகிறது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தின் மையமாக விளங்கும் ஏகனாபுரம் கிராமத்தின் காவல் தெய்வமான எல்லை அம்மன் கோவிலில் திருவிழா நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டுள்ளது.

திருவிழாவை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் தலையில் பொங்கல் பொருட்களை சுமத்தபடி தாரை தப்பட்டை உடன் ஊர்வலமாக சென்று ஏரியில் ஜோடிக்கப்பட்ட அம்மனுக்கு படையல் இட்டு மகா தீபாராதனை காண்பித்து வழிபட்டனர். இந்நிகழ்வு தங்கள் கடைசிப் பண்டிகையாகக் இருக்கக்கூடும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

ஏகனாபுரத்தில் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்ட ஆடி திருவிழா
ஏகனாபுரத்தில் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்ட ஆடி திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு மூன்று ஆண்டுகளாக சுண்ணாம்பு பூசப்படாத வீடுகளுக்கு வண்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளது. சிலர் தங்கள் வீடுகளில் பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கான ஓடுபாதை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஏரியில் தீமிதித்து பொதுமக்கள் தங்களின் வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர்.

விமான நிலையம் அமைய உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியான நாளில் இருந்து சுமார் 1,090 நாட்களைக் கடந்து ஏகனாபுரம் கிராம மக்கள் போராடி வருகின்றனர். இக்கிராமத்தில் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் வசிக்கின்றனர்.
ஏகனாபுரத்தை அடிப்படையாக வைத்துப் போராட்டம் நடப்பதற்குக் காரணம், விமான நிலைய திட்டத்திற்காக முழு ஏகனாபுரம் கிராமமே முழுவதுமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளது.

ஏகனாபுரத்தில் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்ட ஆடி திருவிழா
ஏகனாபுரத்தில் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்ட ஆடி திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஏகனாபுரத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு விவசாயப் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தன. இப்பகுதியில் நெல் சாகுபடி பிரதான தொழிலாக உள்ளது. ஏகனாபுரத்தில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும், பட்டியல் சமூக மக்களும் வசிக்கின்றனர். எங்கள் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த நிலத்தை விட்டு வேறு எங்கும் செல்வதற்கு விருப்பப்படவில்லை அப்பகுதி மக்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து தற்போது கோயில் திருவிழாவை நடத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

பரந்தூர் விமான நிலையம்
ஆடி திருவிழா
EGANAPURAM
AADI FESTIVAL
PARANTHUR INTERNATIONAL AIRPORT

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