அடுத்த 50 வருடங்களுக்கான புதுச்சேரி வரலாற்றை தவெக எழுதும் - ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு

விஜய் பாண்டிச்சேரியிலும் மிகப் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்குவார். அதற்கான திட்டங்களை கூடிய விரைவில் பார்ப்பீர்கள் என ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி தவெக கூட்டத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா
புதுச்சேரி தவெக கூட்டத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 1:08 PM IST

புதுச்சேரி: அடுத்த 50 ஆண்டுகளுக்கான புதுச்சேரி வரலாறானது தவெகவின் மூலம் புதிதாத எழுதப்படும் என ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார்.

கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு 72 நாட்கள் கழித்து புதுச்சேரியில் தவெக மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இன்று (டிச. 9) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், 5000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக, QR Code-உடன் கூடிய பாஸ் வைத்திருந்தவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

இந்த கூட்டத்தில் விஜய் பேசுவதற்கு முன்னதாக தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா பேசினார். அப்போது அவர் பேசுகையில், “கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு 72 நாட்கள் கழித்து விஜய் புதுச்சேரியில் இறங்கி இருக்கிறார். புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். இதற்கு முந்தைய தவெக கூட்டங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இதுபோன்ற பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படயில்லை.

தமிழக முதலமைச்சர் காவல் துறையை கையில் வைத்துக் கொண்டு பிரச்சாரத்தை முடக்குவதை விட்டு விட்டு தைரியமாக தேர்தலில் மோத வேண்டும். காற்றை, வெள்ளத்தை எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியாதோ, அது போல தவெக கூட்டத்தையும் நிறுத்த முடியாது.

ஏன் புதுச்சேரி? என கேள்வி எழுப்புகின்றனர். இப்போது புதுச்சேரி ஒரு நல்ல ஆட்சி, கல்வி, போக்குவரத்து வசதி மற்றும் மருத்துவம் போன்றவற்றிக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. எம்.ஜி.ஆர் கட்சி ஆரம்பித்த போது தமிழகத்திற்காக மட்டுமல்லாமல் புதுச்சேரிக்காகவும் யோசித்தார். அதே போல் விஜய்யும் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமல்லாமல் புதுச்சேரிக்காவும் மிகப்பெரிய திட்டங்களை வகுத்து வைத்திருக்கிறார். அடுத்த 50 வருடங்களுக்கான புதுச்சேரி வரலாறானது தவெகவின் மூலம் புதிதாத எழுதப்படும்.

இப்போது டோக்கன் போட்டுத்தான் மக்களை கூட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனால் மற்ற எந்த கட்சிகளும் செய்யாத வகையில் முதன்முதலாக மதுரையில் 500 ஏக்கர் பரப்பில் மாநாடு நடத்தப்பட்டது. அதேபோல், ஒட்டுமொத்த புதுச்சேரி மக்களும் கூடும் வகையில் அடுத்து ஒரு மாநாட்டை புதுச்சேரியில் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

சிறந்த கல்வி, மாற்றம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான ஏக்கம் தான் இங்கு மிகப்பெரிய கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறது. 1970-ல் உருவானதைப் போன்று மிகப்பெரிய எழுச்சி மீண்டும் உருவாகும். விஜய் பாண்டிச்சேரியிலும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்குவார். அதற்கான திட்டங்களை கூடிய விரைவில் பார்ப்பீர்கள்” என்றார்.

புஸ்ஸி ஆனந்த் பேச்சு

முன்னதாக, இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருகை புரிந்த தொண்டர்களை வரவேற்று பேசிய தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த், “பல வருடங்கள் கழித்து தலைவர் விஜய் புதுச்சேரிக்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார். தவெக தலைவர் விஜய் 2026-ல் தமிழக முதலமைச்சராக அமர்வார். அதேபோல் புதுச்சேரியிலும் தவெக ஆட்சி கண்டிப்பாக இருக்கும். இங்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த காவல் துறைக்கு நன்றி. அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்த போதிலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தலைவரை பார்க்க வந்ததற்கு நன்றி. தமிழ்நாட்டில் எங்கும் நம்மை விடக் கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்கின்றனர். என்ன செய்தாலும் காற்றை மறைக்க முடியாதது போன்று தலைவரையும் எதுவும் செய்ய முடியாது. உச்சத்தில் இருக்கும் போதே மக்களுக்காக எதையாவது செய்யவேண்டும் என விஜய் வந்திருக்கிறார்” என்று பேசினார்.

