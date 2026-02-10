'234 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்டாலும் வெல்ல முடியும்' - அடித்து சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா

'234 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்டாலும் வெல்ல முடியும்' - அடித்து சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா
தவெகவில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தகுந்த மரியாதை மற்றும் ஏற்ற தொகுதிகள் வழங்கப்படும் என ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
Published : February 10, 2026 at 11:14 AM IST
சென்னை: 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து நின்றாலும் கூட எங்களால் வெற்றி பெற முடியும் என தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை போயஸ் கார்டனில் தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, காங்கிரஸுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறதா? என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "திமுக முதலில் காங்கிரஸ் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தட்டும். திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக, காங்கிரஸின் கிரிஷ் சோடங்கர் அறிவாலயத்திற்கு வெளியே மாதக்கணக்கில் காத்துக்கிடக்கிறார்.
எங்கே பேச்சுவார்த்தை நடத்தினால், அவர்கள் தவெகவிற்கு வந்துவிடுவார்களோ என திமுக பயப்படுவதாலேயே இன்னும் பேச்சுவார்த்தையை தொடங்காமல் உள்ளது. முதலில் கூட்டணியில் இருப்பவர்களுடன் திமுக பேசட்டும். அதன்பிறகு நாங்கள் (தவெக) பேசுகிறோம். கூட்டணியே இல்லை என்றாலும் கூட, 234 தொகுதிகளிலும் தவெகவால் தனித்து நின்றே வெல்ல முடியும். அதேசமயம், நட்பு சக்திகள் வர விரும்பினால், கூட்டணிக்கு வரவேற்போம்.
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தகுந்த மரியாதையும், அவர்களுக்கு ஏற்ற தொகுதிகளும் வழங்கப்படும். தற்போது திமுக - காங்கிரஸ் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவுகிறது. ஆனால், தவெக - காங்கிரஸ் இருகட்சியின் கொள்கைகளில் ஒற்றுமை உள்ளது. இருந்தாலும், காங்கிரஸ் இணையுமா என்பது பற்றி கருத்து தெரிவிப்பது ஏற்புடையது அல்ல,” என ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்து தெரிவித்திருந்தாலும், அதற்கான முன்னேற்றம் நடைமுறையில் இல்லை. ஆண்டுக்கு சுமார் 5.5 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்றனர். அதை வைத்து பார்த்தால், பல லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அரசு வேலைவாய்ப்பு தேர்வுகள் முறையாக நடைபெறவில்லை. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, போதைப் பொருள் புழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.
எனவே, போதைப் பொருள் விற்பனையை கட்டுப்படுத்த, காவல்துறைக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கப்பட வேண்டும். கஞ்சா விற்பனை மற்றும் போதைப்பொருள் தொடர்பான பணம் ,அரசியல் நிதியாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா? என்பது குறித்து ஒன்றிய அரசு அமைப்புகள் விசாரணை நடத்த வேண்டும். அரசின் செயல்பாடுகள் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும். கனிம வளங்கள் ஊழல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போதுள்ள முக்கிய பிரச்சனைகளை முன்வைத்து தவெக தேர்தல் அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. அதில், பெண்கள் பாதுகாப்பு, புதிய வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும்” என ஆதவ் அர்ஜுனா உறுதி தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, பாஜகவுக்கு எதிராக தவெக பெரிதாக பேசுவதில்லை எனக் கூறப்படுவது குறித்த கேள்விக்கு, "பராசக்தி படம் வெளியாகி 'ஜனநாயகன்' வெளிவராமல் இருப்பதில் இருந்தே தெரியவில்லையா? யார் யாருடன் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் என ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.