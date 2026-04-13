ஊழல் பணத்தால் திரைத்துறையை கட்டுப்படுத்துகிறார் உதயநிதி - ஆதவ் அர்ஜுனா கடும் விமர்சனம்

ஜனநாயகன் படம் லீக் ஆன விவகாரத்தில் திமுக மற்றும் பாஜகவிற்கு தொடர்பு உள்ளதாக ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

ஆதவ் அர்ஜுனா செய்தியாளர் சந்திப்பு
ஆதவ் அர்ஜுனா செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 13, 2026 at 9:13 PM IST

திருச்சி: உதயநிதி ஸ்டாலின் திரைத்துறையை தன்னுடைய ஊழல் பணத்தால் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்று ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்துள்ளார்.

2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள சூழலில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

இந்நிலையில், திருச்சி- தஞ்சை மார்க்கெட் சாலையில் அமைந்துள்ள தவெக கிழக்கு தொகுதி தேர்தல் அலுவலகத்தில் இன்று (ஏப்.13) அக் கட்சியின் செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில், தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, டெல்டா மாவட்ட தேர்தல் பொறுப்பாளர் கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட தவெக நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, “தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரம் குடும்ப அலையாக மாறியுள்ளது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் விஜய் ஜெயிக்க வேண்டும், தவெக ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்று மக்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.

இதுவரை ஆட்சியிலிருந்த 2 கட்சிகளும் ஊழலை உருவாக்கின. சொன்னது எதையும் செய்யவில்லை. எனவே புதிய அரசியல் மாற்றத்திற்கான அரசியலாக விஜய்யை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

அதன் வெளிப்பாடு தான் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மக்கள் கொடுத்த பெரும் ஆதரவு. ஒரே இடத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் குவிந்து தங்களது ஆதரவைத் தெரிவித்தனர். திமுக குடும்ப ஆட்சிக்கு எதிரான மிகப்பெரிய எழுச்சி தற்போது திருச்சியில் தெரிகிறது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டமாகப் பிரச்சாரத்திற்கு போக முடியாது என்பதால், இணையதளத்தில் எனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறேன். தவெக வெற்றி பெற்ற பிறகு, எம்எல்ஏ அலுவலகம் மக்கள் குறை தீர்க்கும் மையமாக மாற்றப்படும். ஒரு மாதத்தில் உங்கள் குறைகள் தீர்க்கப்படும். விரைவில் முழுமையான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் வெளியிடப்படும்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் உதயநிதி பிரச்சாரத்தை பொதுமக்கள் புறக்கணித்து வருகின்றனர். அவர்களிடம் சொல்லுவதற்கு எந்த சாதனையும் கிடையாது. எடப்பாடி காலில் விழுந்தார் என்று கூறும் உதயநிதி, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஏன் நடத்தவில்லை? எய்ம்ஸ் ஏன் கட்டப்படவில்லை என்று பேசுவாரா?

மக்களுக்கு ரூ.8,000 கூப்பன் கொடுப்பது தேவையில்லாதது. திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை வந்ததும் தெரியவில்லை, போன இடமும் தெரியவில்லை. இதன்மூலம் அவர்களது தேர்தல் வாக்குறுதி தோல்வியடைந்து விட்டது. வடநாட்டு அரசியல் எடுபடாது. பாஜக உடன் கூட்டணி சேர மாட்டோம் என்று விஜய் திட்டவட்டமாக தெரிவித்து விட்டார்.

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய் விரைவில் வருவார். தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு, எம்எல்ஏவாக ஒவ்வொரு தெருவாக நன்றி கூறச் செல்வார். அதுவரை தெருத் தெருவாக சென்று பிரச்சாரம் செய்ய சாத்தியம் இல்லை. ஒருவேளை விஜய் இரண்டு தொகுதியிலும் வென்றாலும் கூட, தனது குழந்தையை (திருச்சி கிழக்கு தொகுதி) கைவிட மாட்டார்” என்றார்.

அதேபோல, “ஜனநாயகன் திரைப்பட விவகாரத்தில் திருட்டுத்தனமாகப் படம் வெளியானதில் திமுக மற்றும் பாஜகவிற்கு தொடர்பு உள்ளது. இதனை நான் மீண்டும் பதிவு செய்கிறேன். அதிலும், உதயநிதி ஸ்டாலின் திரைத்துறையை தன்னுடைய ஊழல் பணத்தால் கட்டுப்படுத்துகிறார். நமது தலைவர் விஜய்க்கு மன அழுத்தத்தை கொடுக்கவே, ஜனநாயகன் படத்தை லீக் செய்துள்ளனர்” என குற்றஞ்சாட்டினார்.

