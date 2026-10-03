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பெண் வேட்பாளரை உருவக்கேலி செய்வதா? மு.க.ஸ்டாலின் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள்.. ஆதவ் அர்ஜுனா பரபரப்பு புகார்

"தந்தை பெரியார் சமத்துவத்தையும், பெண்களுக்கான மரியாதையையும் வலியுறுத்தி வந்தவர். ஆனால், பெரியாரின் கொள்கைகளை பேசும் திமுகவினர், பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசுவது ஏன்?" என ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வியெழுப்பினார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
செய்தியாளர்களிடம் பேசும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 5:25 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 5:33 PM IST

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சென்னை: தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை உருவக்கேலி செய்ததாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தேர்தல் அதிகாரியிடம் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா புகார் அளித்துள்ளார்.

இதுததொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா புகார் மனு அளித்தார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "எங்கள் வேட்பாளர் சத்தியபாமா குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் உருவக்கேலி செய்யும் வகையில் பேசிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து புகார் அளித்தேன்.

மு.க.ஸ்டாலின் மீது எங்களுக்கு மரியாதை இருக்கிறது. ஆனால் கடந்த சில தேர்தல் பிரச்சாரங்களில், திமுக சார்பில் பெண்களை மையப்படுத்தி தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுகின்றன.

அரசியல் ரீதியாக ஆட்சியின் செயல்பாடுகள், திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் குறித்து விமர்சிப்பதில் தவறில்லை. ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் பெண்களை தரம் தாழ்ந்து விமர்சிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

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தந்தை பெரியார் சமத்துவத்தையும், பெண்களுக்கான மரியாதையையும் வலியுறுத்தி வந்தவர். ஆனால், பெரியாரின் கொள்கைகளை பேசும் திமுகவினர், பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசுவது ஏன்? பெண்களை மையப்படுத்திய அவதூறான பேச்சுகள், சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினரையும் பாதிக்கும் என்பதையும் மறந்துவிடக் கூடாது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே, தவெக நிர்வாகிகள் குறித்தும், பெண்கள் குறித்தும் தனிப்பட்ட விமர்சனங்களை திமுகவினர் முன்வைத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் இவ்வாறு பேசி வருகிறார்கள். இதை எல்லாம் சகித்துக் கொண்டு இருக்க முடியாது.

எனவே, மு.க.ஸ்டாலின் மீது தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தகட்டமாக, அவர் மீது கிரிமினல் புகார் அளிக்கவும் முடிவு செய்துள்ளோம். சத்தியபாமாவை உருவக்கேலி செய்ததற்காக மு.க.ஸ்டாலின் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து மு.க. ஸ்டாலின் நேற்று பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது, தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை உருவக்கேலி செய்யும் வகையில் அவர் பேசியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Last Updated : October 3, 2026 at 5:33 PM IST

TAGGED:

ஆதவ் அர்ஜுனா
புகார்
முக ஸ்டாலின்
உருவகேலி
AADHAV ARJUNA

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