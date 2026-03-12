சமூக நீதி குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தன்னிடம் விவாதிக்கத் தயாரா? - ஆதவ் அர்ஜுனா சவால்
மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வுகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் வலியுறுத்தினார்.
Published : March 12, 2026 at 8:01 PM IST
சென்னை: சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மற்றும் சமூக நீதி குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தன்னிடம் விவாதிக்கத் தயாரா? என ஆதவ் அர்ஜுனா சவால் விடுத்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வலியுறுத்தியும், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை கண்டித்தும் மாநிலம் முழுவதுமுள்ள மாவட்ட தலைநகரங்களில் தவெக சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த், தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் உரையாற்றிய ஆதவ் அர்ஜுனா, "தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு மற்றும் சமூக நீதி பிரச்சினைகள் குறித்து மக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று முன்பு வலியுறுத்திய அரசியல் தலைவர்கள் தற்போது அமைதியாக உள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் 69% இடஒதுக்கீடு நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், சமூக நீதி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். பீகார், கர்நாடகா, தெலங்கானா போன்ற மாநிலங்களில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மற்றும் சமூக நீதி குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி என்னிடம் விவாதிக்கத் தயாரா? என சவால் விடுக்கிறேன். இந்த சவாலில் நான் தோற்றால், அரசியலை விட்டு விலக தயார்'' என தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா, தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்பு, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக கூறி தமிழக அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் பேசுகையில், '' சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை உடனடியாக மேற்கொள்ள தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்திக் சிதம்பரம் அலுவலகத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் கண்டித்தக்கது.
தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதோடு சட்ட ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் போராட்டங்கள் மற்றும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வுகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் (SOP) அனைவருக்கும் சமமாக இல்லை; அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் இந்த விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வுகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும்'' என பேசினார்.