துண்டு பேப்பர் இல்லாமல் நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா? முதலமைச்சருக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா சவால்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை ஆட்சியிலிருந்து மாற்றக்கூடிய ஒரே சக்தி நமது தலைவர் (விஜய்) மட்டுமே என செங்கோட்டையன் கூறினார்.
Published : February 21, 2026 at 9:20 AM IST
கடலூர்: ஒரு துண்டு பேப்பர் கூட இல்லாமல், எங்கள் தலைவர் விஜய் செய்தியாளர்களை நேருக்கு நேர் சந்திக்கத் தயாராக உள்ளார். அதேபோல் முதலமைச்சரும் தயாரா? என முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா சவால் விடுத்துள்ளார்.
வரவிருக்கும் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கடலூர் மாவட்டத்தில் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கட்சி நிர்வாகிகள், மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் பெருமளவில் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில் தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளான செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று உரையாற்றினர். குறிப்பாக, கட்சியின் எதிர்கால திட்டங்கள், தேர்தல் வாக்குறுதிகள், கட்சியின் வளர்ச்சி பாதை, அமைப்பு வலுப்படுத்தல் மற்றும் தேர்தல் பணிகள் குறித்து விரிவாக விளக்கினர்.
மேலும் மாநில அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து விமர்சித்ததோடு, மாற்றத்திற்கான அவசியத்தையும் வலியுறுத்தினர். மக்கள் ஆதரவுதான் எங்களுடைய பலம் எனக் கூறி, வரவிருக்கும் தேர்தலில் வெற்றியை இலக்காகக் கொண்டு செயல்படுவோம் என தெரிவித்தனர்
பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய தவெக நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், “கடந்த 1972ஆம் ஆண்டு எம்ஜிஆருடன் கோட்டைக்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்ததே என் அரசியல் பயணத்தின் தொடக்கம். பின்னர் ஜெயலலிதாவும் அதே வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தார். 40 ஆண்டுகள் அரசியலில் பல்வேறு அனுபவங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. ஆனால் அந்த கட்சியில் என்னை தூக்கி எறிந்தபோது, என்னை தூக்கி நிறுத்தியவர் நம்முடைய தலைவர் விஜய். அதை நான் இந்நேரத்தில் நெஞ்சார நினைவுகூருகிறேன்.
இன்று இருப்பவர்களின் நிலைமை வேறு; ஆனால் நாளை ஆளப்போகிறவரின் நிலைமை முற்றிலும் வேறு. மூன்றாவது தலைவராக நமது வெற்றித் தலைவர் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமரப்போகிறார். அவருக்காக தான் மக்கள் தாமாகவே இங்கே திரண்டுள்ளனர். ஒரு ரூபாய் கூட செலவழிக்காமல் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் கூடுவது, தலைவரின் பின்னால் உள்ள தொண்டர்களின் அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுகிறது. இந்த சக்தியை எவராலும் வெல்ல முடியாது.
கடைக்கோடியில் உள்ள கன்னியாகுமரியிலிருந்து சென்னை வரை உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் நாம் வெற்றி பெறுவோம். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை ஆட்சியிலிருந்து மாற்றக்கூடிய ஒரே சக்தி நமது தலைவர் மட்டுமே. மற்ற கட்சிகளின் கூட்டங்களில் நாற்காலிகள் காலியாக இருக்கின்றன. ஆனால் தவெக கூட்டத்தில் மக்கள் திரளாகக் குவிந்திருப்பது வெற்றியின் அறிகுறி” என்று பேசினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய தவெக தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “ ஒரு துண்டு பேப்பர் கூட இல்லாமல், எங்கள் தலைவர் விஜய் செய்தியாளர்களை நேருக்கு நேர் சந்திக்கத் தயாராக உள்ளார். அதேபோல் முதலமைச்சரும் தயாரா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் வருவார், நீங்களும் வாருங்கள், மக்கள் முன் திறந்தவெளியில் விவாதிப்போம் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா சவால் விடுத்தார்.