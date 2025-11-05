ETV Bharat / state

'யாரு ஓடுனது? வரலாற்றை பேசினால் தாங்க மாட்டீர்கள்' - ஆதவ் அர்ஜுனா ஆவேசம்!

சூழ்ச்சி என்றால் என்னவென்றே தெரியாத தவெக, அதனை முதல்முறையாக கரூரில் பார்த்தது என ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

Published : November 5, 2025 at 7:35 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 8:03 PM IST

செங்கல்பட்டு: கரூரில் இருந்து யார் ஓடியது? கலைஞர் கைதின் போது நீங்கள் ஓடியது போலவா? வரலாறு பற்றி பேசினால் தாங்க மாட்டீர்கள் என ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை மகாபலிபுரத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், தவெக தலைவர் விஜய், பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

நமக்கு ஓய்வே கிடையாது - புஸ்ஸி ஆனந்த்

அப்போது மேடையில் பேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த், “ஒரே கொள்கை, ஒரே லட்சியத்துக்காக இணைந்த கூட்டம் தான் தவெக. இன்றைய அரசியலின் மையப்புள்ளி நமது தளபதி தான். 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் மண்ணோடும், மக்களோடும், எங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையாக மாறியிருக்கிறார் தளபதி. அவருடைய தியாகம் மிகப் பெரியது. யாரும் இவரை எளிதாக அசைத்து பார்க்க முடியாது. ஏனெனில், விஜய் தமிழ் மக்களின், மண்ணின் நம்பிக்கை. இக்கட்சி தொண்டர்களின் தியாகத்தால் கட்டப்பட்ட இரும்புக்கோட்டை.

இனி தலைவர் கைகாட்டும் வழியில் புதிய வேகத்துடன் நாம் செயல்படப் போகிறோம். நம் மக்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் மாற்றத்தை கொடுக்கக் கூடிய தகுதியை கொண்ட ஒரே கட்சி தவெக மட்டும் தான். இனி ஒரு நொடி கூட நமக்கு ஓய்வில்லை. ஒவ்வொரு வீதிக்கும் சென்று ஆளும் அதிகாரத்தில் இருப்போரின் அவலங்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும். நம் தலைவரை 2026-ல் முதலமைச்சராக அமர வைப்பதற்கு நாம் சபதம் எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

முதலமைச்சருக்கு வேற என்ன வேலை? - அருண்ராஜ்

தொடர்ந்து பேசிய அருண்ராஜ், “செப்டம்பர் 27 நமது துக்கநாள். 41 சொந்தங்களை இழந்திருக்கிறோம். எவ்வளவு தேற்றினாலும் அந்த இழப்பை ஈடு செய்ய முடியாது. கரூர் நிகழ்வுக்கு பிறகு எவ்வளவோ சவால்கள், தடைகள்... பொய் பிரசாரத்தை கட்டவிழ்த்து தவெகவை முடக்க பலர் முயற்சிகள் செய்தார்கள். முடக்குவதற்கு இது பணத்துக்காக தொடங்கப்பட்ட கட்சியல்ல.

நான் சுற்றுப்பயணம் சென்ற போது, மக்கள் திமுக அரசு மீது அதிருப்தியில் இருப்பதை அறிந்து கொண்டேன். சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது. எத்தனை பாலியல் வன்கொடுமைகள், எத்தனை லாக்-அப் மரணங்கள். இது காவல் துறையில் உள்ள நிர்வாக சீர்கேட்டின் வெளிப்பாடு. காவல் துறைக்கு ரெகுலர் டிஜிபி நியமிக்கப்படவில்லை. இதை கூட செய்யாமல் முதலமைச்சருக்கு வேறு என்ன வேலை?

இவற்றை சரி செய்ய நேரமில்லாத முதலமைச்சருக்கு சினிமா பார்க்க மட்டும் நேரம் உள்ளது? எந்த ஆட்சியிலும் இல்லாத ஊழல் தலைவிரித்து ஆடுகிறது. அதன் லேட்டஸ்ட் எடுத்துக்காட்டு கே.என்.நேரு துறையில் நடைபெற்ற தேர்வாணைய ஊழல். காண்ட்ராக்ட்ல அடிச்சது பத்தாதுனு இதுல கூடவா ஊழல். அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் சொன்ன மாதிரி, ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க, ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ணே. எதுக்கு படிக்கும் இளைஞர்கள் வாழ்க்கைல விளையாடுறீங்க?

இதுக்கு முடிவே இல்லையா?

இலவச திட்டங்களை தவிர வேறு ஏதாவது திட்டத்தை செயல்படுத்தியிருக்காங்களா? அரசு வரிப் பணத்தில் கொடுத்து விட்டு, கொடுத்துட்டோம்... கொடுத்துட்டோம்னு பெருமை பேசுறீங்களே. உங்களுக்கே அழகா இது? இதுக்கு என்ன தான் முடிவு? இலவசங்கள் யாருக்கு தேவையோ, அதை கொடுப்பது அரசாங்கத்தின் கடமை. ஆனால், அதை வைத்து அரசியல் செய்வது ஜனநாயகத்திற்கு அச்சுற்றுத்தலாக இருக்கும்.

திமுகவின் கொடுமை ஒருபுறம், பாசிச பாஜகவின் கொடுமை மற்றொரு புறம். சிபிஐ, தேர்தல் ஆணையத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு ஜனநாயகத்தை கொலை செய்கிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லை. தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு SIR கொண்டு வருவது ஏற்கத்தக்கது அல்ல” என ஆவேசமாக பேசினார்.

கரூரில் இருந்து யார் ஓடியது? - ஆதவ் அர்ஜூனா

தொடர்ந்து பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, “கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு பொய் பிரச்சாரங்கள், துரோகங்கள், அவதூறுகள். சூழ்ச்சி என்றால் என்னவென்றே தெரியாத தவெக, அதனை கரூரில் முதன்முறையாக பார்த்தது. தமிழகத்தில் பேசிப் பேசி வளர்ந்த திமுக, இன்று விஜய் மீது பொய்யை மட்டும் பரப்பியுள்ளது. 2026-ல் இந்த சூழ்ச்சியை விஜய் தூக்கி எறிவார்.

பொதுச் செயலாளர் ஓடிவிட்டார்... நிர்மல் குமார் ஓடிவிட்டார் என்கிறார்கள். யார் ஓடினார்? கலைஞர் கைதின் போது நீங்கள் ஓடியது போலவா? வரலாறு பற்றி பேசினால் தாங்க மாட்டீர்கள். உங்களது சூழ்ச்சிகளை சுப்ரீம் கோர்ட் வரை சென்று தூக்கியெறிய எங்களுக்கு தெரியும். அப்படி என்ன பண்ணிட்டோம்? கட்சி தொடங்கி மக்களிடம் சென்று பிரச்சாரம் செய்கிறார். இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 என்ற நடிகர் சம்பளத்தை விட்டு விட்டு, அரசியலுக்கு வந்தார்.

திமுகவுக்கு 10 ஆண்டுகள் வேலை செய்ததற்காக பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கறேன். ஏனென்றால் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது, நல்லவங்களா தெரிஞ்சாங்க. ஏன் விஜய் கூட கறுப்பு சிவப்பு சைக்கிளில் வந்து ஆதரவு கொடுத்தாரே. இப்படியா செய்வீங்க? நன்றியில்லயா?

கூட்டத்திற்கு நிர்வாகிகள் எவ்வளவு பேர் வருவார்கள் என்று மட்டும் தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும். மக்கள் எவ்வளவு வருவார்கள் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? இதை கணிக்காமல் உளவுத்துறை என்ன செய்து கொண்டிருந்தது? கரூரில் செந்தில் பாலாஜி ரவுடினு சொல்றாங்க. கொஞ்ச நாள் பொறுங்க. யாரு ரவுடின்னு தெரியும். கோவையில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான அப்பெண் அங்க ஏன் போச்சுனு திமுக கேட்டுட்டு இருக்கு. அசிங்கமா இல்ல? பெண்ணும், ஆணும் எங்க வேண்டுமானாலும் போகலாம் என்ற சுதந்திரம் தலைவர் வந்த பிறகு மாறும்.

கரூரில் தவெகவினர் மீது அன்றிரவு மிகப்பெரிய லத்தி சார்ஜ் நடந்தது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா? நாங்கள் உள்ளே போகலாம் என்றால் அனுமதி இல்லை. கரூர் மருத்துவமனையில் சரியான உபகரணங்கள் இல்லை. ஆனால் தலைவர் ஓடிவிட்டார் என்று பேசுகிறார்கள். யாரு ஓடுனது? தலைவர் வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியாதா? இதே போல தான் ஜெயலலிதாவை கைது செய்துவிட்டு, அரசியலை விட்டே போயிடுமா என்றார்கள். விஜய் நினைத்திருந்தால் ரெட் ஜெயிண்ட் கிட்டயே 500 கோடி சம்பளம் வாங்கி நடித்திருக்க முடியும். ஆனால் உங்களை தூக்கி எறியத்தான் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்.

எங்களுக்கும் அரசியல் தெரியும்

கரூர் சம்பவம் நடந்து 48 மணி நேரங்களுக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே புரியல. என்ன பண்றதுனே தெரியாம நிக்குறோம். அப்போ தலைவருடைய மனசு எப்படி இருக்கும்? ஆனால், முரசொலில 41 பேரை கொன்ற விஜய்னு செய்தி எழுதுறாங்க. அப்ப இவங்க நோக்கம் என்ன? இவர்களை யார் எதிர்கொண்டாலும் சூழ்ச்சியால் அடிக்குறாங்க. எம்ஜியார், ஜெயலலிதாவிடம் இப்படித் தான் செய்தார்கள். 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாற்றம்னு சொன்னவங்க எல்லாம், இன்னைக்கு அவங்க பக்கம் போயிட்டாங்க. எங்கள் தலைவர் அதிகம் பேச மாட்டார். அவருக்கு தெரிந்தது எல்லாம் செயல். எங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. மக்கள் பாதுகாப்புக்கு காவல் துறை தான் பொறுப்பு. எங்கள் மீது கை வைத்தால் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து ஆர்டர் வரும். எங்களுக்கும் அரசியல் தெரியும்.

பதவி வெறி கிடையாது

சாதி, மதம் பார்த்து அரசியல் பண்ணல என்ற கொள்கைவாதி தான் விஜய். தலைவருக்கு கலைஞரை பிடிக்கும். ஆனால், இப்போ இருக்கற திமுக மோசம். அவரால் நடக்க முடியவில்லை பாவம். 5 வருஷமா எங்கயுமே போகாத ஸ்டாலின், கரூருக்கு நைட்டோட நைட்டா கிளம்பி வர்றாரு எப்படி? எந்த இறப்பாக இருந்தாலும் டிஎஸ்பி, எஸ்பியை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. கரூர்ல ஏன் பண்ணல?

கரூர் மக்களை பார்த்து விட்டு தலைவர் 10 மணி நேரம் சாப்பிடவில்லை. ஒரு மிகப் பெரிய ஆளுமை மக்கள் முன்னாடி அழுது, கண்ணீர் சிந்தி நின்று கொண்டிருந்தார். ஆனால், ஒரு போட்டோ கூட வெளிவரவில்லை. இதுதான் எங்களது அரசியல். உங்களை மாதிரி 7ஆவது நாள் இட்லி கடை படம் பார்த்த தலைவர் இல்லை விஜய். புயலுக்கு பின் அமைதி வரும்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப அமைதிக்கு பின் புயல் வரப்போகுது.

2026-ல் தனது மகனை முதல்வராக்குவது மட்டுமே ஸ்டாலினின் குறிக்கோள். வேறு எந்த கொள்கையும் கிடையாது. இந்த அரசியலை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே தலைவர் விஜய் தான். ஆனால், தலைவருக்கு பதவி வெறியெல்லாம் இல்லை” என்றார்.

