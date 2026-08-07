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'உங்க மாமாவிடம் கேளுங்க'; 'உங்க அப்பாவிடம் கேளுங்க' - பேரவையில் அனல் பறந்த லாட்டரி பண விவகாரம்

லாட்டரி நிறுவனத்திடம் இருந்து 900 கோடி ரூபாயை ஏன் வாங்கினீர்கள்? என ஆதவ் அர்ஜுனா கேட்க, சட்டென குறுக்கிட்ட உதயநிதி ரூபாய் கொடுத்தது ஆதவ்வின் மாமாதான்.அதை அவரிடமே கேட்டுக்கோங்க" என்றார்.

பேரவையில் உரையாற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
பேரவையில் உரையாற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 8:47 PM IST

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சென்னை: இன்றைய சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் டாஸ்மாக் மற்றும் லாட்டரி பணம் விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.

சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான பொது விவாதம் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது பல விவகாரங்கள் குறித்து எம்எல்ஏக்கள் விவாதித்தனர். இந்நிலையில், பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ், மதுவிலக்கு குறித்து கேள்வியெழுப்பினார். இதற்கு மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் பதிலளித்து பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "கடந்த கால ஆட்சியில் பூரண மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்படும் என தெரிவித்தார்கள். பின்னர், இந்தியா முழுவதும் மது விற்பனையை தடை செய்தால் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் மது ஒழிப்பு சாத்தியம் என அப்போதைய அமைச்சர்கள் பேசினார்கள்.

அதே சமயத்தில், தற்போதைய தவெக அரசு, மதுபானத்தை எளிமையான முறையில் கிடைக்காத வண்ணம் மதுக்கடைகளை அவ்வப்போது மூடி வருகிறது. மதுவினால் வரும் வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கையை நாங்கள் எடுப்பதில்லை. அதன் மூலம் வருமானம் வருவதால் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைவதும் இல்லை.

எந்தெந்த கடைகளை மூடினீர்கள்?

அப்போது திமுக எம்எல்ஏ எ.வ.வேலு எழுந்து, "வரும் நாட்களில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு மதுக்கடைகள் குறைக்கப்படுமா என்பதை மானிய கோரிக்கையில் அறிவிப்பீர்களா? 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடியதாக அறிவித்தார்கள். ஆனால், எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எந்தெந்த கடைகள் மூடப்பட்டன என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை. இணையதளத்தில் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் அது குறித்தான தகவல் எதிலும் இல்லை" என்றார்.

'மதுக்கடைகளுக்கு வக்காலத்து'

அப்போது பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "மதுக்கடைகளை முதன்முதலில் கொண்டு வந்தவர்கள் யார் என்பது நாடே அறியும். முதன் முதலில் மதுக்கடைகளை கொண்டு வந்தவர்கள் நீங்கள்தான். தற்போது அதற்கு வக்காலத்து வாங்குவதும் நீங்கள் தான்" என்றார்.

பொங்கிய எ.வ. வேலு

உடனடியாக குறுக்கிட்ட எ.வ. வேலு, "அதிமுக ஆட்சியிலும் மதுக்கடைகள் இருந்தன. இதில் திமுக அதிமுக என்ற வேறுபாடு இல்லை. திருட்டு சாராயம் காவிரி ஆறு போல் ஓடுகிறது. இதனை தடுக்க மது கடைகள் அவசியம் என முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சியில்தான் தெரிவிக்கப்பட்டது.

டாஸ்மாக் ஊழல் என்று யார் பேசினாலும், அதற்குரிய ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். போகிறபோக்கில் ஊழல் என்று சொல்லக்கூடாது" என்றார்.

டாஸ்மாக் ஊழலுக்கு ஆதாரம் உள்ளது

அப்போது பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "கடந்த ஆட்சியில் டாஸ்மாக் ஊழல் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை நீண்ட நெடிய அறிக்கையை ஆதாரத்துடன் தமிழக அரசுக்கு அளித்தது. ஆனால், அதுகுறித்து எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை" எனக் கூற, எதிர்க்கட்சியினர் "லாட்டரி லாட்டரி" என கோஷமிட்டனர்.

'ரூ.900 கோடியை வாங்கினீர்களே'

உடனடியாக எழுந்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "மதுவிலக்கு என்பதுதான் எங்கள் கொள்கை. திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத்ரட்சகன் சாராய ஆலையை நடத்துகிறாரா இல்லையா? திமுகவின் பொருளாளர் சாராய ஆலையை நடத்துகிறார். திமுகவின் ஐடி அமைச்சராக இருந்தவர் சாராய ஆலையை நடத்துகிறார். இதற்கு மேல் என்ன ஆதாரம் வேண்டும்?.

'ஆதவ் மாமாவிடம் கேளுங்க'

என்னை பார்த்து லாட்டரி என்று சொல்கிறார்கள். லாட்டரி நிறுவனத்திடம் இருந்து 900 கோடி ரூபாயை ஏன் வாங்கினீர்கள்? என ஆதவ் கேட்க, சட்டென குறுக்கிட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், 900 கோடி ரூபாய் கொடுத்தது ஆதவ்வின் மாமாதான். அதை அவரிடமே கேட்டுக்கோங்க" என்றார்.

'உங்க அப்பாவிடம் கேளுங்க'

இதனால் கோபமடைந்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "அது எனக்கு தெரியாது. உங்க அப்பாவுக்குதான் (மு.க.ஸ்டாலின்) தெரியும். ஏனென்றால் வாங்கினது உங்க அப்பாதான். அதனால் அதுபற்றி உங்க அப்பாவிடமே கேளுங்க" எனக் கூற, தவெகவினர் மேஜையை தட்டி ஆதரவு தெரிவித்தனர். திமுகவினர் கூச்சலிட்டனர்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
டாஸ்மாக் ஊழல்
ஆதவ் மாமா
லாட்டரி
AADHAV ARJUNA

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