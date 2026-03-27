'தவெக அலுவலகம் அமைக்கவிடாமல் திமுகவினர் ரவுடித்தனம்' - ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றச்சாட்டு
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளிலும் தவெக அலுவலகம் அமைக்கவிடாமல் திமுகவினர் தடுப்பதாக ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 8:21 PM IST
திருவள்ளூர்: வில்லிவாக்கத்தில் திமுகவினர் ரவுடித்தனம் செய்து வயதான இட உரிமையாளர்களை மிரட்டி தவெக அலுவலகத்தை காலி செய்ய சொல்லிருப்பதாக அக்கட்சியின் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், வில்லிவாக்கம் ராமமந்திர தெருவில், சௌமிய தாமோதரன் பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் அமைந்துள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தவெக அலுவலகம் செயல்பட்டு வந்தது. இது தொடர்பாக கோயில் செயல் அலுவலர் நித்திய கலாவிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரின் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்த செயல் அலுவலர், அரசியல் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட தவெக அலுவலகத்தை உடனடியாக காலி செய்ய தெரிவித்திருந்தார். அதன் அடிப்படையில் தவெக நிர்வாகிகள் அதில் உள்ள உடைமைகளை எடுக்க இரண்டு நாள் அவகாசம் கேட்டுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று காலை அங்கு ஆய்வு செய்தார். அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், '' சேகர்பாபு இப்போது அமைச்சர் இல்லை என்பதை அவரிடம் சொல்லுங்கள்; இதன் பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் அமைச்சராக முடியாது. முதலமைச்சர் பதவியும் போய்விட்டது. தேர்தல் ஆணையம் என்ன கூறியிருக்கிறதோ, அதை பின்பற்ற வேண்டும். தேர்தல் அதிகாரி தான் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் பொறுப்பு; தேர்தல் அதிகாரியை கடந்து அமைச்சருக்கோ, முதலமைச்சருக்கோ எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. அதே போல, சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் அதிகாரம் இல்லை. தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் எங்கெல்லாம் பணிமனை அமைக்கிறார்களோ, அங்கெல்லாம் காலி செய்ய வற்புறுத்தி வருகின்றனர். பணிமனை அமைக்கப்பட்டுள்ள இடம் தொடர்பாக பிரச்சினையை உண்டாக்கி வருவாய்த் துறையிடம் நடவடிக்கை எடுக்க கூறுகின்றனர்.
வில்லிவாக்கத்தில் திமுகவினர் ரவுடித்தனம் செய்து வயதான இட உரிமையாளர்களை மிரட்டி தவெக அலுவலகத்தை காலி செய்ய சொல்லி இருக்கின்றனர். எங்களால் உரிமையாளருக்கு எந்த பிரச்சினையும் ஏற்படக்கூடாது என நாங்கள் இடத்தை காலி செய்கிறோம். இந்த அராஜகம் கண்டிக்கத்தக்கது. வில்லிவாக்கம் மட்டுமல்லாது; தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளிலும் அலுவலகம் அமைக்க விடாமல் திமுகவினர் தடுக்கின்றனர். எங்களின் பிரச்சாரத்தை பார்த்து பயப்படுகின்றனர். எங்களை நம்பியிருக்கிறவர்களுக்கோ பொது மக்களுக்கோ எங்களால் எந்த பிரச்சினையும் ஏற்பட நாங்கள் விரும்பவில்லை. இதை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்வோம். இதுவரை நாங்கள் மாமல்லபுரத்தில் மட்டுமே கூட்டம் நடத்தியுள்ளோ.ம் சென்னையில் கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கக் கூடாது என முதலமைச்சரும், அவர் சார்ந்த அமைச்சர்களும் அனைத்து மண்டபங்களிலும் மிரட்டி உள்ளனர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் எங்கும் கூட்டம் போடக்கூடாது; பிரச்சாரத்திற்கு வெளியில் வரக்கூடாது என எல்லா விதமான அழுத்தமும் கொடுக்கின்றனர். அமைச்சரோ, முதலமைச்சரோ வெளியில் வந்து பேசாமல் இருந்து நெருக்கடியை மட்டும் கொடுக்கின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் தேர்தல் பணிமனை அமைக்க கூடாது என நெருக்கடி கொடுக்கின்றனர். இதை எல்லாம் நாங்கள் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். வேட்பாளர் அறிமுகம் கூட்டம் தொடர்பாக தலைவர் விஜய் விரைவில் அறிவிப்பை வெளியிடுவார்'' என கூறினார்.