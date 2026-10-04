ஐஐடி மேம்பாலத்தில் இருந்து விழுந்த கல்லூரி மாணவர் உயிரிழப்பு - பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டபோது சோகம்
பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டதாக 3 இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 4, 2026 at 4:07 PM IST
சென்னை: நள்ளிரவு நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் பைக் சாகசங்களில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், ஐஐடி மேம்பாலத்தில் இருந்து விழுந்து கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.
சென்னையில் பிரதான சாலைகளில் நள்ளிரவில் இளைஞர்கள் கூட்டமாக இருசக்கர வாகனங்களில் 'பைக் ரேஸ்' மற்றும் சாகசங்களில் ஈடுபடும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமை இரவுகளில் இச்சம்பவங்கள் அதிகளவில் நடைபெறுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு நுங்கம்பாக்கம், ஜெமினி, கோடம்பாக்கம், ஐஐடி மேம்பாலம் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் 20-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள், பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அதிக சத்தம் எழுப்பியபடி பைக் சாகசங்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, கல்லூரி மாணவர் குகன்(21) பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டு, ஐஐடி மேம்பாலத்தில் இருந்து விழுந்து உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், விபத்து நடைபெற்றபோது குகன் பைக் ஓட்டி வந்தாரா? அல்லது பின்னால் அமர்ந்து வந்தாரா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் விபத்துக்குள்ளான பைக்கை, பின்னால் வந்தவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால், விபத்து நடந்தபோது உடனிருந்தவர்கள் யார், பைக்கை ஓட்டி வந்தது யார் என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ள வீடியோக்களையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
அதேபோல, வள்ளுவர் கோட்டம் சிக்னல் அருகே மட்டும் 20-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் ஒன்றாக திரண்டு பைக் சாகசங்களில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகள் மட்டுமின்றி, சாலையோர குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களும் கடும் அதிருப்தியை அடைந்தனர்.
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கோடம்பாக்கம் பிரதான சாலையில், அதிக சத்தத்துடன் பைக் ரேஸ் நடைபெற்றதால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் ஒன்று திரண்டனர். பின்னர், சாலையின் நடுவே தடுப்புகளை அமைத்து பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களை தடுத்து நிறுத்த முயன்றதால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் அனைவரும் தப்பி ஓடியுள்ளனர்.
பைக் ரேஸுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் திடீரென சாலை மறியலில் குதித்ததால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. தகவல் அறிந்து வந்த ரோந்து போலீசாரையும் முற்றுகையிட்டு, வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, பைக் ரேஸ் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாகவும், பலமுறை போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்தும் நிரந்தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றம்சாட்டிய மக்கள், பைக் ரேஸ் நடைபெறும் நேரங்களில் கூடுதல் போலீஸ் கண்காணிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
இந்நிலையில், நேற்று இரவு விதிகளை மீறி பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டதாக 3 இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.