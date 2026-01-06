ETV Bharat / state

நெல்லையில் தொடரும் பயங்கரம்; பள்ளி மாணவரை வீடு புகுந்து வெட்டிய இளைஞர் கைது

மது போதையில் பள்ளி மாணவரைத் தாக்கிய இளைஞர், அவரே மருத்துவமனைக்கும் அழைத்து சென்றுள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவரை இளைஞர் ஒருவர் மதுபோதையில் அரிவாளால் தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பணகுடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10 ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவரும், அவரது எதிர்வீட்டில் இருக்கும் சபரி ராஜனும் (23) நண்பர்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் இருவருக்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக, முன் விரோதம் இருந்துள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று மாலை மாணவர் அவரது வீட்டில் இருந்த போது, சபரி ராஜன் அங்கு வந்துள்ளார்.

அப்போது, இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், சபரி ராஜன் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் மாணவரை வெட்டியுள்ளார். அப்போது, சபரி ராஜன் அளவுக்கு அதிகமான போதையில் இருந்ததாக தெரிகிறது.

மாணவரைத் தாக்கியோடு மட்டுமல்லாமல், ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த சிறுவனை அவரே பணகுடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளார். அங்கு மாணவருக்கு முதற்கட்ட சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள், மேல் சிகிச்சைக்காக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதற்கிடையே, தகவலறிந்து வந்த பணகுடி போலீசார், பள்ளி மாணவரை தாக்கிய குற்றத்திற்காக, சபரி ராஜன் மீது கொலை முயற்சி (IPC Sec 307) வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று, அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே, நாங்குநேரி மாணவர்கள் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மோதலில் ஈடுபடும் சம்பவம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது. இது போன்ற மோதல் போக்கைத் தடுக்க காவல்துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், பள்ளி மாணவனை இளைஞர் வீடு புகுந்து வெட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது தொடர்பாக பணகுடி காவல் நிலையத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, ‘பள்ளி மாணவரும், சபரி ராஜனும் ஒரே ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், நண்பர்களாகப் பழகி வந்துள்ளனர். ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இருவருக்கும் சண்டை ஏற்பட்டு, அது முன்விரோதமாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று சபரி ராஜன் மாணவரை வெட்டியுள்ளார். தற்போது, அவரை கைது செய்து முன்விரோதத்திற்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம்’ எனத் தெரிவித்தனர்.

