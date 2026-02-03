பகலில் புரோட்டா மாஸ்டர்... இரவில் செல்போன் திருடன்; 7 மாதமாக டமிக்கி கொடுத்தவர் சிக்கியது எப்படி?
விலை உயர்ந்த மதுபானம் குடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காகவும் இரவில் செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
Published : February 3, 2026 at 4:44 PM IST
சென்னை: கடந்த 7 மாதங்களாக தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் நரசிங்கபுரத்தை சேர்ந்த ஜோதி (45) என்ற பெண், செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள மாமண்டூரில் தங்கி, தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில், வழக்கம் போல் பணியை முடித்த ஜோதி, சொந்த ஊருக்கு செல்வதற்காக தாம்பரம் பேருந்து நிலையம் வந்துள்ளார். அப்போது, லேசாக மயக்கம் வந்ததால், ரயில் நிலையத்தில் உள்ள நடைபாதையில் அமர்ந்துள்ளார்.
அப்போது இளைஞர் ஒருவர், ஜோதி கைப்பையில் வைத்திருந்த செல்போனை நைசாக எடுத்துக் கொண்டு ஓட முயற்சி செய்துள்ளார். சுதாரித்து கொண்ட ஜோதி, திருடன் என கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். அந்த சப்தம் கேட்ட ரோந்து பணியிலிருந்த போலீசார், செல்போனை எடுத்துக் கொண்டு ஓடிய இளைஞரை சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர். பின்னர், அவர் தாம்பரம் காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
தொடர்ந்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அவர் சிவகங்கை மாவட்டம் சதுரசங்கோட்டையை சேர்ந்த ஜான்சன் (28) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், 10 வகுப்பு வரை படித்த அவர், ஹோட்டலில் புரோட்டா மாஸ்டராக வேலை பார்த்துள்ளார். ஆனால், ஜான்சனுக்கு முன்கோபம் அதிகம் என்பதால், தேவகோட்டை டவுன், சிவகங்கை தாலுகா ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள ஹோட்டல்களில் வேலை செய்த போது ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளுக்காக இருமுறை சிறை சென்றுள்ளார். மேலும், நண்பருடன் சேர்ந்து கத்தியை காட்டி வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட குற்றத்திற்காகவும் ஒரு முறை சிறைக்கு சென்று வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கிராமமே வேண்டாம் என எண்ணி, சென்னைக்கு வந்த ஜான்சன் ஒரு கடையில் புரோட்டா மாஸ்டராக வேலைக்கு சேர்ந்துள்ளார். மேலும், மதுப் பழக்கம் இருந்த ஜான்சன், விலை உயர்ந்த மதுபானம் குடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு போதிய பணம் இல்லாததால் கடந்த 7 மாதங்களாக இரவு நேரங்களில் தாம்பரம் ரயில் நிலைய பகுதியில் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
அப்போது, நடைபாதையில் உறங்குபவர்களிடம் இருந்து செல்போனை திருடி, அதனை விற்பதில் கிடைக்கும் பணத்தை வைத்து ஆடம்பரமாக வாழ்ந்து வந்துள்ளார். குறிப்பாக, போலீசில் சிக்கி விடக்கூடாது என்பதற்காக, செல்போன் திருடிய பிறகு அங்கிருந்து தப்பிச் செல்லாமல், அதே இடத்தில் தூங்கி விட்டு, காலையில் செல்போனை குறைந்த விலைக்கு விற்பதையும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். இதையடுத்து ஜான்சன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் அவரிடம் இருந்த 2 செல்போன்களை பறிமுதல் செய்தனர். பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
கடந்த 7 மாதங்களாக தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் செல்போன் காணவில்லை என புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன. ஆனால், குற்றவாளியை பிடிக்க முடியாமல் போலீசார் திணறி வந்தனர். இந்த நிலையில், 7 மாதமாக போலீசுக்கு தண்ணி காட்ட வந்த செல்போன் திருடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.