கூழாங்கல் ஆற்றில் குளித்த இளைஞர் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழப்பு

ஆற்றில் டைவ் அடித்த பொழுது நிலை தடுமாறி நீரில் மூழ்கி இளைஞர் உயிரிழந்துள்ளார்.

அரசு மருத்துவமனை
Published : May 23, 2026 at 10:17 PM IST

கோயம்பத்தூர்: வால்பாறையில் உள்ள கூழாங்கல் ஆற்றில் குளித்த இளைஞர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் வால்வாறை தமிழகத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் பிரபலமானதாகும். தற்போது கோடை விடுமுறை காலம் என்பதால் இப்பகுதிக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வால்பாறை பகுதிக்கு படையெடுக்கிறார்கள்.

வால்பாறை பகுதியில் அமைந்துள்ள கூழாங்கல் ஆறு சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இப்பகுதிக்கு வரும் மக்கள் பெரும்பாலும் கூழாங்கல் ஆற்றில் குளித்து மகிழ்கின்றனர். தற்போது விடுமுறை நாட்களில் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுவதால், ஆற்றின் ஆழமான பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல காவல்துறையினர் தடை போட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இன்று (மே 23) உளுந்தூர்பேட்டை சின்ன குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிலர் வால்பாறைக்கு சுற்றுலாவிற்கு வந்தனர். அவர்கள் கூழாங்கல் ஆற்றில் குளிக்க சென்றனர். அப்போது விஜய் என்ற இளைஞர் ஆற்றின் ஆழமான பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். மேலும், ஆற்றில் டைவ் அடித்த பொழுது நிலை தடுமாறி நீரில் மூழ்கியுள்ளார். நீரில் சிக்கி தவித்த அவர் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இந்த சம்பவம் குறித்த தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வால்பாறை காவல்துறையினர், விஜய்யின் உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலு, இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர், மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

வால்பாறைக்கு சுற்றுலாவிற்காக வந்து, கூழாங்கல் ஆற்றில் மூழ்கி இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

