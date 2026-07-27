மேலும் ஒருவர் தீக்குளிக்க முயற்சி - தலைமைச் செயலகத்தில் பரபரப்பு
மனு கொடுக்க வரும் பொதுமக்கள் யாரேனும் விபரீத செயல்களில் ஈடுபட முயன்றால் உடனடியாக தீயணைப்பு வீரர் அவர்களை மீட்க வேண்டும் என உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
Published : July 27, 2026 at 7:31 PM IST
சென்னை: தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு அலுவலகம் அருகே பெண் ஒருவர் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தின் உள்ளே உள்ள முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து பொதுமக்கள் நேரில் வந்து கோரிக்கை மனுக்களை அளிப்பார்கள். குறிப்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள், தாசில்தார் அலுவலகங்கள், காவல் நிலையங்கள், மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில், அந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இங்கு பொதுமக்கள் மனுக்களை அளிப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு பெண்மணி முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவிற்கு வெளியே தமது உடலில் தீவைத்து தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தலைமைச் செயலகத்தின் உள்ளே மண்ணெண்ணெய் பாட்டிலுடன் பெண்மணி வந்தது தலைமை செயலகத்தின் பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கியது.
இந்நிலையில் இன்று விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருந்து வந்த பெண்மணி ஒருவர் திடீரென அவருடைய சேலையில் தீ வைத்துக் கொண்டார். தீயை அணைக்க காவல்துறையினர் தண்ணீர் தேடி அலைந்த நிலையில் அங்கிருந்த பெண் காவலர்கள் சிலர் கையால் தீயை அணைக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
தலைமைச் செயலகத்திற்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் நேரில் ஆய்வு செய்ததை அடுத்து, தீயணைப்பான் உள்ளிட்ட பொருள்களை பாதுகாப்பிற்காக ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். மனு கொடுக்க வரும் பொதுமக்கள் யாரேனும் விபரீத செயல்களில் ஈடுபட முயன்றால் உடனடியாக தீயணைப்பு வீரர் அவர்களை மீட்க வேண்டும் என உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
மேலும் தலைமைச் செயலகத்தின் உள்ளே வரும் பொதுமக்களை முழு சோதனைக்கு பிறகு அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் காவல்துறையினருக்கு வாய்மொழியாக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.