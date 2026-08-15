முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அநாகரீக பேச்சு: நயினார் நாகேந்திரன் மீது டிஜிபியிடம் புகார்
நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்துகள், முதலமைச்சரின் நற்பெயருக்கும், அவரது கண்ணியத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதால் அவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வர்தினி தனது புகார் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 9:58 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அநாகரீகமாக பேசியதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீது டிஜிபியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நயினார் நாகேந்திரன் உரையாற்றினார். அப்போது அவர், "சட்டசபைக்கு சென்று அப்பா எங்கே, அப்பா எங்கே என்று சிலர் தேடுகிறார்கள். வீட்டுக்கு சென்று அம்மாவிடம் கேட்டால் தானே அப்பா யார் என்று கூறுவார்கள். அதை விட்டுவிட்டு, சட்டசபைக்கு சென்று அப்பாவை தேடினால் யாருக்கு தெரியும்? இப்படிப்பட்டவர்களின் ஆட்சிதான் இன்று தமிழகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது" என பேசினார்.
கடந்த சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் போது, முதலமைச்சர் விஜய் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை மறைமுகமாக குறிப்பிடும் வகையில், "அப்பாவை எங்கே காணோம்" என்று பேசியிருந்தார். தற்போது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி முதலமைச்சர் விஜய்யை நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
மேலும், நயினார் நாகேந்திரனின் இந்த பேச்சுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், வீ தி லீடர் இயக்கத்தின் தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், ராஜ்மோகன், ரமேஷ், பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.
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இந்நிலையில், முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக கூறி, திருமுல்லைவாயிலை சேர்ந்த வர்தினி என்பவர் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தமிழக காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு ஆன்லைன் மூலமாக புகார் அளித்துள்ளார்.
மேலும், தனது புகாருடன் இதற்கான ஆடியோ ஆதாரங்களையும் இணைத்து அவர் அனுப்பியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்துகள், முதலமைச்சரின் நற்பெயருக்கும், அவரது கண்ணியத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதால் அவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வர்தினி தனது புகார் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.