ஓடும் பேருந்தில் இருந்து தவறி விழுந்து பெண் உயிரிழப்பு... திண்டுக்கல்லில் சோகம்

தனியார் பேருந்தில் இருந்து பெண் தவறி விழும் சிசிடிவி காட்சி இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

ஓடும் பேருந்தில் இருந்து தவறி விழும் பெண்
ஓடும் பேருந்தில் இருந்து தவறி விழும் பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 8:12 PM IST

திண்டுக்கல்: நத்தம் அருகே ஓடும் பேருந்தில் இருந்து தவறி விழுந்த 50 வயது பெண் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வி.எஸ்.கோட்டை அருகே வையாளிப்பட்டி புதூரை சேர்ந்த தங்கராஜ் என்பவரது மனைவி அமராவதி(50). இவர் புதன்கிழமை (டிச.3) காலை 10 மணியளவில் கோபால்பட்டியில் இருந்து நத்தம் செல்லும் தனியார் பேருந்தில் ஏறி பயணித்துள்ளார்.

அந்த பேருந்து கணவாய்பட்டி கருப்பு கோயில் அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது, நடத்துநரிடம் இருந்து டிக்கெட் பெறுவதற்காக அமராவதி கம்பியில் இருந்து கையை எடுத்துள்ளார். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக தடுமாறிய அவர், படிக்கட்டுகள் வழியே கீழே விழுந்துள்ளார். அதனைக்கண்டு பதறிய நடத்துநர் மற்றும் பயணிகள் பேருந்தை நிறுத்துமாறு கூச்சலிட்டுள்ளனர்.

அந்த சத்தத்தை கேட்ட ஓட்டுநர் உடனடியாக பேருந்தை நிறுத்தியுள்ளார். பேருந்து குறைவான வேகத்தில் சென்றதால் சாலையில் விழுந்த அமராவதிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த அமராவதியை மீட்ட பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் அவரை 108 ஆம்புலன்ஸ் மீலம் நத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

பெண் ஓடும் பேருந்தில் இருந்து தவறி விழும் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

அங்கு அவருக்கு சிகிச்சையளித்த மருத்துவர்கள், மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், நேற்று இரவு 8 மணியளவில் அமராவதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே, தகவலறிந்து வந்த சாணார்பட்டி காவல் ஆய்வாளர் பிரபாகரன், பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடம் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், பேருந்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளைக் கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் நீக்கப்படும் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள்! அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்ட ஜெயக்குமார்!

இந்நிலையில், பேருந்தில் இருந்து பெண் தவறி விழும் காட்சி சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது. அதில், பேருந்து மெதுவாக சென்று கொண்டிருக்கும்போதே படிக்கட்டு அருகில் நின்றிருந்த அமராவதி திடீரென கீழே விழும் காட்சி தெளிவாக பதிவாகியுள்ளது. இது பேருந்து ஓட்டுநரின் அலட்சியமா? அல்லது பேருந்தில் கதவு இல்லாததே உயிரிழப்புக்கு காரணமாக? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே, பேருந்து விபத்துகள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், இச்சம்பவத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

