மலை கிராமங்களில் தொடரும் அவலம்; வயிற்று வலியுடன் 7 கி.மீ டோலியில் தூக்கிச் செல்லப்பட்ட பெண்
வரும் ஜனவரி மாதத்தில் அலக்கட்டு மலைக் கிராமத்திற்கு சாலை வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் உறுதி அளித்துள்ளார்.
Published : September 21, 2026 at 8:25 PM IST
-BY பீ. கோபால்
என்னதான் செயற்கைக்கோள்கள், 5G தொழில்நுட்பம் என ‘டெக்னாலஜி’ வளர்ந்து நிலவிலேயே இடம் வாங்கும் அளவுக்கு உலகம் அதிவேகமாக முன்னேறிக்கொண்டிருந்தாலும், இன்னமும் மலைக் கிராமங்களில் அடிப்படை சாலை வசதி இல்லாததால், அவசர மருத்துவச் சிகிச்சைக்காக மலைக்கிராம மக்கள் 'டோலி' கட்டி தூக்கிச் செல்லும் அவலம் நீடித்து வருகிறது.
நவீன காலத்திலும் தொடரும் 'டோலி' அவலம்
ஆம்... தர்மபுரி, திண்டுக்கல், தேனி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர் போன்ற மாவட்டங்களில் மலைவாழ் மக்கள் வாழும் கிராமங்களில் பெரும்பாலானவை வனத்துறை கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருப்பவை. இதனால் அங்கு தார்ச்சாலை அமைக்க மத்திய-மாநில வனத்துறையின் அனுமதி பெறுவதில் கால தாமதம் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், அவசர காலங்களில் நோயாளிகளையும், கர்ப்பிணிகளையும், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களையும் கிராம மக்கள் 'டோலி' (துணியால் கட்டப்பட்ட தற்காலிக தொட்டில்) கட்டி தூக்கிச் செல்கின்றனர். இதனால், "எத்தனை அரசாங்கம் மாறினாலும், எங்களின் இந்த நிலைமை மட்டும் மாறவில்லை" என கண்ணீர் வடிக்கின்றனர் மலைக் கிராமத்தில் வாழும் மக்கள்.
இதுபோன்ற சூழலில் தான், தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் அருகே வயிற்று வலியால் துடித்த இளம்பெண்ணை, மருத்துவமனைக்கு சுமார் 7 கி.மீ. தூரம் டோலி கட்டி தூக்கிச் சென்றுள்ளனர்.
அடிப்படை வசதியின்றி தவிக்கும் மக்கள்
தருமபுரியில் பாலக்கோடு அடுத்த வட்டுவனஅள்ளி ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது அலக்கட்டு மலை கிராமம். இந்த மலை கிராமத்தில் 50-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். பூர்வக்குடிகளான இவர்களுக்கு விவசாயமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
கடல் மட்டத்திலிருந்து 2,000 அடிக்கும் மேல் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் இக்கிராமம் அமைந்துள்ளதால் மருத்துவம், சாலை உள்ளிட்ட எந்தவொரு அடிப்படை வசதியும் இன்றி அவ்வூர் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இதனால், எதாவது அடிப்படை அல்லது அவசரத் தேவை என்றால், கரடுமுரடான பாதைகளை கடந்தே செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
வயிற்று வலியால் துடித்த பெண் 7 கி.மீ தூரம் டோலி கட்டி தூக்கி சென்ற அவலம்#hospitalissue | #hillvillage | #stomachpain | #dharmapuri | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/1VCU1IZl8U— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 21, 2026
இங்குள்ள குழந்தைகள் படிக்க ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ஒன்று மட்டும் செயல்பட்டு வருகிறது. மலைப்பகுதியிலிருந்து சமதள பகுதிக்கு வர வேண்டுமென்றால் 7 கி.மீ தூரம் நடந்து வர வேண்டும். இந்நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால், அப்பகுதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு ஆறு குறுக்கிட்டு ஓடுகிறது.
மருத்துவ உதவிக்காக டோலியை நாடும் மக்கள்
இப்படிப்பட்ட சூழலில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மஞ்சு மலைப் பகுதியிலிருந்து உறவினர் வீட்டிற்கு வந்த நாகராஜன் என்பவரின் மனைவி மல்லிகா (28) என்ற பெண்ணுக்கு இன்று அதிகாலை 3 மணியளவில் திடீரென கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மல்லிகா வலியில் துடித்துள்ளார்.
உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதாலும், சாலை வசதி இல்லாததாலும், கிராம மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவரை டோலி மூலம், டார்ச் மற்றும் செல்போன் வெளிச்சத்தில் 7 கி.மீ காட்டுப்பாதையில் சுமந்து வந்துள்ளனர். மழையால் ஆங்காங்கே ஏற்பட்ட மண் அரிப்பு, 4 அடிக்கு ஓடும் காற்றாற்று வெள்ளம் என பல்வேறு தடைகளையும் கடந்து, அப்பெண்ணை பாலக்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர் அவரது உறவினர்கள்.
தாமதத்தால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு
பாலக்கோடு பகுதியில் இருந்து சுமார் 27 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது அலக்கட்டு கிராமம். இப்பகுதி மக்கள் மலைப்பகுதியில் இருந்து இறங்கி வந்து அடிவாரப் பகுதியான சீங்காடு பகுதிக்கு வந்து, பின்னர் அங்கிருந்து ஆட்டோ அல்லது வேறு வாகனங்கள் மூலம் தான் பாலக்கோடு பகுதிக்கு செல்ல முடியும். அலக்கட்டு பகுதிக்கு நேரடி போக்குவரத்து கிடையாது. இதனால் ஏற்படும் தாமதத்தால், உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை பெற முடியாமல் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுவதாக கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
கடந்த 2024 நவம்பர் 28ஆம் தேதியன்று அலக்கட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த கஸ்தூரி என்ற 13 வயது சிறுமியை பாம்பு கடித்ததால், 7 கி.மீ தூரம் டோலி மூலம் சீங்காடு பகுதிக்கு சிகிச்சைக்காக சென்றுள்ளனர். ஆனால், சாலை வசதி இல்லை என்ற காரணத்தால் அச்சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
பாதியில் நின்ற சாலைப்பணி
எனவே, தங்களுக்கு சாலை வசதி வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகின்றனர். சிறுமி இறப்பிற்கு பிறகு கூட, சாலை வசதி வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்த அப்பகுதி மக்கள், 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலை புறக்கணித்தனர். இதனால் அப்பகுதிக்கு சாலை வசதி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, பென்னாகரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் சார்பில் ரூ.5 லட்சம் மதிப்பீட்டில், பாலக்கோடு வனத்துறையின் முன் அனுமதியோடு மண் சாலை அமைக்கும் பணி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தொடங்கியது. அப்போது, அலக்கட்டு பகுதியில் இருந்து 2 கி.மீ தொலைவு வரை மட்டுமே சாலை அமைக்க அனுமதி உள்ளதாகவும், மீதமுள்ள இடம் வனத்துறைக்கு சொந்தமானது எனவும் கூறி, அப்பணி பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. அதனால், வேறு வழியின்றி அந்த கரடுமுரடான சாலையை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதாக கிராம மக்கள் கூறுகின்றனர்.
சாலை வசதியே முக்கிய பிரச்சனை
இதுகுறித்து அலக்கட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த பசுவராஜ் என்பவர் கூறுகையில், “எங்க ஊருக்கு சாலை வசதி இல்லை. 108 ஆம்புலன்ஸும் மேல் சீங்காடு வரை மட்டுமே வருகிறது. அதுக்கு மேல் சாலை வசதி இல்லாமல் பள்ளம் மேடாக இருப்பதால் ஆம்புலன்ஸ் வருவதில்லை. சாலை வசதி வேண்டும் என்று 30 ஆண்டுகளாக கேட்டு வருகிறோம்.
அரசு தரப்பிலும் சாலை அமைத்து தருவதாகக் கூறப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இதுவரை அமைத்து தரவில்லை. எங்கள் கிராமத்துக்கு வரக்கூடிய சாலை அரசின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்படாத காரணத்தால், சாலை அமைக்கப்படாமல் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. பதிவு செய்தால் மட்டுமே, சாலை அமைத்து தருவோம் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் திட்டவட்டமாக கூறப்படுகிறது.
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கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு வந்த அதிகாரிகள், இதுகுறித்து பர்வேஸ் இணையதளத்தில் அப்லோடு செய்வதாக சொன்னார்கள். தற்போது வரை எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. எங்களது முக்கிய பிரச்சனையே சாலை வசதி மட்டும்தான். ரோடு இருந்தாலே நாங்கள் அரை மணி நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு சென்றுவிடுவோம். எனவே, தமிழ்நாடு அரசு எங்கள் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும்” என்றார்.
இதுதொடர்பாக தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணனிடம் கேட்டபோது, “வரும் ஜனவரி மாதத்தில் அலக்கட்டு மலைக் கிராமத்திற்கு சாலை வசதி ஏற்படுத்தப்படும்” என உறுதியளித்தார்.