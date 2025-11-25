வளர்ப்பு நாய்களுக்கு உரிமம் பெற அவகாசம் - நீதிமன்றத்தில் சென்னை மாநகராட்சி விளக்கம்!
வளர்ப்பு நாய்கள் உள்ளிட்ட செல்லப் பிராணிகள் பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 25, 2025 at 5:24 PM IST
சென்னை: வளர்ப்பு நாய்களுக்கு உரிமம் பெறுவதற்கான கால அவகாசத்தை டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையில் உள்ள வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு கட்டயமாக உரிமம் பெற வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையர் சார்பில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. பொது வெளியில் கொண்டு வரப்படும் வளர்ப்பு நாய்களுக்கு கயிறு மற்றும் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு அணியாத நாய்களின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என 2025ல் மீண்டும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
உரிமம் பெற 2025 நவம்பர் 24 இறுதி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டது. வீடு வீடாக சரிபார்ப்புகள் செய்யப்படும். வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு உரிமம் இல்லாதவர்களுக்கு 5,000 ரூபாய் அபராதமும், பொது இடங்களில் கயிறு இல்லாமல் திரியும் நாய்களின் உரிமையாளர்களுக்கு 500 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
சுமார் 1 லட்சம் பிராணிகள் சென்னையில் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், இதுவரை 20 ஆயிரம் பிராணிகளுக்கு மட்டுமே உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 80 ஆயிரம் நாய்களுக்கு நவ 24ம் தேதிக்குள் உரிமம் பெறுவது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை. அதனால், மாநகராட்சியின் அறிவிப்புக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என விலங்குகள் நல அமைப்பு சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, மாநகராட்சி தரப்பில், பொது இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படும் போது நாய்களுக்கு வாய் கவசம் அணிவிப்பது கட்டாயம் இல்லை என்ற போதும், அவற்றுக்கு கழுத்து கயிறுடன் அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பது கட்டாயம். மேலும், இதுவரை 82,000 பிராணிகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அவற்றுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே மைக்ரோ சிப் பொருத்தினால் போதுமானது என்றும், வளர்ப்பு நாய்கள் உள்ளிட்ட செல்லப் பிராணிகள் பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 7ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது 4 பிராணிகளுக்கு மேல் ஒருவர் உரிமத்துக்காக பதிவு செய்யலாம் என மாநகராட்சி தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. சென்னை மாநகராட்சியின் இந்த விளக்கத்தை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார். அதேசமயம் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்த இந்த விளக்கத்தை ஒரு வாரத்தில் அறிவிப்பானையாக வெளியிட வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.