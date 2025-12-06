’ஓடுடா கைப்புள்ள’.. ஆடுகளை பார்த்து மிரண்டு ஓடும் குட்டி யானை
December 6, 2025
Updated : December 6, 2025 at 9:19 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வனப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் குடிப்பதற்காக வந்த யானை குட்டி, ஆடு மேய்ப்பவர்கள் கூச்சலிட்டதால் மிரண்டு ஓடும் வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது.
மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டி அமைந்துள்ள கோயம்புத்தூர் வனக்கோட்டம் 694 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. கோவை வனக்கோட்டத்தில் மதுக்கரை, போளுவாம்பட்டி, கோவை, பெரியநாயக்கன்பாளையம், காரமடை, மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை ஆகிய 7 வனச்சரகங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதிகளில் காட்டு யானை, காட்டுப்பன்றி, புலி, சிறுத்தை, மான், காட்டு மாடு உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, கோவை வனக்கோட்டத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் உள்ளன.
இந்த யானைகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி அடிக்கடி கிராமங்களுக்குள் நுழைவது வழக்கமாகி வருகிறது. அதிலும் இரவு நேரங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழையும் காட்டு யானைகள் வீடுகள், கடைகள் மற்றும் வயலில் பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன. அதிலும், சிறுமுகை வனச்சரகம் பவானிசாகர் அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளதால் எப்பொழுதும் யானைகளின் நடமாட்டம் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் சிறுமுகை அடுத்த லிங்காபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் நேற்று (டிச.5) மாலை ஆடு மேய்த்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது வனப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் குடிக்க வந்த குட்டி யானை, ஆட்கள் மற்றும் ஆடுகள் நடமாட்டத்தை கண்டு அப்படியே நின்றுள்ளது. சிறிது நேரம் தயங்கித் தயங்கி நின்று கொண்டிருந்த யானை குட்டி, திடீரென ஆட்டுக் கூட்டத்திற்கு இடையே புகுந்து ஓடியது. அதனால் பதறிய ஆட்டுக் குட்டிகளும் அங்கிருந்து ஓடின.
அதனைத் தொடர்ந்து, நாய்கள் குறைத்ததாலும், ஆடு மேய்ப்பவர்கள் கூச்சலிட்டதாலும் யானை குட்டி வேகமாக வனப்பகுதியை நோக்கி சென்றது. குட்டி யானை சென்றதால் பெரிய யானை வர வாய்ப்புள்ளதாக கருதிய ஆடு மேய்க்க வந்தவர்கள் அங்கிருந்து விரைந்து சென்றனர். இதற்கிடையே குட்டி யானை ஓடும் காட்சியை அங்கிருந்த ஒருவர் செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்து, அதனை இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.
தற்போது, அது தொடர்பான வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது. இந்த நிலையில், யானைகள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ள காரணத்தால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு வனத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.