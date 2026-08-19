நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் தூய்மை பணியாளர்கள் - வாலாஜாபாத் மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி
அவசர சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் புறநோயாளிகள் பிரிவுகளில், நோயாளிகளுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் சிகிச்சை அளிப்பது குறித்து புகார் கொடுத்தாலும் நடவடிக்கை இல்லை நோயாளிகளின் உறவினர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 19, 2026 at 10:19 PM IST
காஞ்சிபுரம்: வாலாஜாபாத் மருத்துவமனையில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் தூய்மை பணியாளர்களின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் ரயில்வே நிலையம் அருகே அரசு மருத்துவமனை உள்ளது. இந்த மருத்துவமனையில், அப்பகுதியை சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராம மக்கள், சிகிச்சை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று இரவு விபத்தில் காயமடைந்த இளைஞர், வாலாஜாபாத் அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார். அப்போது ஒரே ஒரு செவிலியர் மட்டும் பணியில் இருந்துள்ளார். இளைஞருக்கு அவசர சிகிச்சை மேற்கொள்ள செவிலியருடன், அங்கு பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த பெண் தூய்மை பணியாளரும் உதவி செய்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
விபத்தில் காயமடைந்த இளைஞனுக்கு பி.பி பரிசோதனை செய்த தூய்மை பணியாளர், ஆக்சிஜன் வைப்பது மற்றும் செவிலியருக்கு ஊசி எடுத்துக் கொடுப்பது போன்ற பணிகளையும் செய்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தை கண்ட இளைஞர் மற்றும் உடன் வந்த உறவினர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மேலும், நோயாளியின் உறவினர், தூய்மை பணியாளர் சிகிச்சை அளிப்பதை தனது செல்போனில் படம் பிடித்தார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும், காஞ்சிபுரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை, ஸ்ரீபெரும்புதூர் அரசு மருத்துவமனை, உத்திரமேரூர் அரசு மருத்துவமனை என தொகுதிக்கு ஒன்றும், மாவட்டத்திற்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் செயல்பட்டு வருகின்றன.
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இவற்றில் செவிலியர்களின் பற்றாக்குறை காரணமாக, அவசர சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் புறநோயாளிகள் பிரிவுகளில் கூடுதல் மருத்துவ சேவை பெற்று வரும் நோயாளிகளுக்கு, மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் அப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருவது நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இது குறித்து, மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும், மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கும் புகார் கூறியும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதே சமயம், இந்த அவலங்கள் வீடியோவாக, இன்ஸ்டா, பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியும், நோயாளிகளின் இன்னல்களை சுட்டிக்காட்டினாலும் மருத்துவமனை அலுவலர்கள் சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் இருப்பது வேதனையாக உள்ளது.
தொடர்ந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் தூய்மை பணியாளர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருவது, நோயாளிகள் மற்றும் உடன் வரும் உறவினர்கள் இடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தவறான சிகிச்சையால் நோயாளிகள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதால் உடனே மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.