ஓசூர் அருகே நடுரோட்டில் லாரி ஓட்டுநர் எடுத்த விபரீத முடிவு; மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை
லாரி டிரைவர் எதற்காக இந்த விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்டார் என்பது குறித்து சூளகிரி போலிசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : July 8, 2026 at 4:23 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் அருகே உடலில் டீசல் ஊற்றிக்கொண்டு விபரீத முடிவெடுத்த பஞ்சாப் மாநில லாரி டிரைவரால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த சூளகிரி அருகே சப்படி என்ற கிராமத்தின் தேசிய நெடுஞ்சாலையோரமாக ராஜஸ்தான் - பஞ்சாபி தாபா செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த கடைக்கு அருகில் நேற்று பஞ்சாப் மாநில லாரி ஓட்டுநர் தனது உடலில் டீசல் ஊற்றிக்கொண்டு, விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்ப்படுத்தி உள்ளது.
உடலில் பலத்த காயங்களுடன் லாரி டிரைவரை மீட்ட சூளகிரி போலீசார், அவரை கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்தனர்.
இதுகுறித்து சூளகிரி போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அவர் பஞ்சாப் மாநிலம் மான்சா மாவட்டத்தை சேர்ந்த குர்லால் சிங் (36) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், அவர் நேற்று முன்தினம் இரவு தாபா பகுதியில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு தூங்கியுள்ளார். காலை எழுந்த அவர், தனது செல்ஃபோன் கேமராவை ஆன் செய்துவிட்டு இந்த விபரீத முயற்சியல் ஈடுபட்டுள்ளார்.
80% காயங்களுடன் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகிறார்கள். லாரி டிரைவர் எதற்காக இந்த விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்டார் என்பது குறித்து சூளகிரி போலிசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.