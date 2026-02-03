ETV Bharat / state

சென்னையில் சிதைந்த பீகார் குடும்பம்; கனவுகளோடு வந்து சடலங்களாக அனுப்பப்பட்ட துயரம்

சத்யேந்தர் (எ) சந்தோஷ்குமார், லலித் யாதவ், விகாஷ் குமார் ஆகிய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டு, பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கவுரவ் குமார் குடும்பம் (கோப்புப்படம்)
கவுரவ் குமார் குடும்பம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 5:59 PM IST

சென்னை: கொலை செய்யப்பட்ட பீகார் குடும்பத்தினரின் உடல்கள் சென்னையில் இருந்து அவர்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

வந்தாரை வாழ வைக்கும் நகரம், நமக்கும் வாய்ப்பளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் மனைவி மற்றும் 2 வயது ஆண் குழந்தையோடு சென்னைக்கு வந்தார் பீகார் இளைஞர் கவுரவ் குமார் (24). மனைவி புனிதா குமாரிக்கும் 20 வயது தான். மிகவும் இளம் தம்பதியான இவர்களை வறுமை எந்த அளவிற்கு வாட்டியதோ தெரியவில்லை... எதிர்கால திட்டம் ஏதுமின்றி உழைப்பை மட்டுமே நம்பி சென்னையை நோக்கி பயணத்தை தொடங்கினர். ஆனால் அந்த பயணம் மூன்று பேரையும் மரணத்திற்குள் தள்ளியது.

சென்னையில் வேலை தேடி வரும் ஆயிரக்கணக்கான முகங்களில் கவுரவ் குமாரும் ஒருவராக ஜனவரி 3 வது வாரம் வந்தார். முன்பு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் காவலாளியாக பணி புரிந்த அனுபவம் இருந்ததால், இந்த முறை நல்ல வேலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. அந்த நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தியது, அவருக்கு முன்பே தெரிந்திருந்த பீகாரைச் சேர்ந்த சத்யேந்தர் (எ) சந்தோஷ்குமார். வேலை வாங்கித் தருகிறேன் என்ற அந்த வார்த்தை.

சத்யேந்தர், கவுரவ் குமாரை அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் தரமணி பகுதியில் உள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வளாகத்திற்கு அழைத்து வந்தார். ''இங்கு காவலாளி வேலை இருக்கு... இன்னும் இரண்டு நாளில் வேலைக்கு சேர்ந்திடலாம்'' என்று கூறி அங்கு பயன்பாட்டில் இல்லாத ஒரு கட்டடத்தின் 4-வது தளத்தில் அவர்களை தங்க வைத்துள்ளார்.

அதே வளாகத்தில் பீகாரைச் சேர்ந்த லலித் யாதவ் இரவு நேர வாட்ச்மேனாக வேலை பார்த்து வந்தார். மேலும் கொட்டிவாக்கத்தில் வாட்ச்மேனாக வேலை செய்து வந்த விகாஷ் குமாரும் இங்கு அவ்வப்போது வந்து செல்வது வழக்கம். இவரும் பீகாரைச் சேர்ந்தவர்.

இந்நிலையில், அன்று இரவு அந்த கட்டடத்தில் சென்னையை உலுக்கும் ஒரு கொடூரம் நிகழப் போவதை அறியாமல் மணி துளிகள் ஓடிக் கொண்டிருந்தன. கவுரவ் குமார் குடும்பம் தங்கியிருந்த அந்த 4-வது தளத்தில் சத்யேந்தர், லலித் யாதவ், விகாஷ் குமார் மூவரும் மது அருந்திக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, இவர்களுக்கு கவுரவ் குமாரின் மனைவி மீது சபலம் ஏற்பட்டுள்ளது. சத்தம் போட்டால் கூட யாரும் வந்து காப்பாற்ற முடியாத சூழல் நிலவ, இந்த போதை கும்பல் புனிதா குமாரியிடம் அத்துமீறியுள்ளது. அரக்க கும்பலிடம் மனைவி இரையாகி விடக் கூடாது என தடுக்க வந்த கவுரவ் குமாரை அவர்கள் அடித்தே கொலை செய்தனர். இதில், அந்த பச்சை குழந்தையையும் விட்டு வைக்கவில்லை. ஈவு இரக்கமின்றி இரும்பு உள்ளிட்ட ஆயதங்களால் எஞ்சியிருந்த தாய் மற்றும் குழந்தையை தாக்கி கொன்றனர். பிழைப்பு தேடி வந்து தஞ்சம் அடைந்த அந்த 4-வது மாடியில் கவுரவ் குமாரின் குடும்பம் சிதைந்து போனது.

கொலை கும்பல் துணிகரம்

கொலையை அரங்கேற்றிய வேகத்தில் அந்த கும்பல் மூன்று சடலங்களையும் சாக்கு மூட்டைகளில் கட்டியுள்ளது. பின்னர் குழந்தையின் உடலை
மத்திய கைலாஷ் அருகே பக்கிங்காம் கால்வாயில் வீசினர். புனிதா குமாரியின் உடலை தரமணி மாடர்ன் பிரட் அருகே ஒரு குப்பைத் தொட்டியில் வீசினர். கவுரவ் குமாரின் உடலை அடையாறு முதல் அவென்யூ வழியாக கொண்டு செல்லும் போது தவறி கீழே விழுந்தது. அங்கு மக்கள் நடமாட்டம் இருந்ததால், பயத்தில் அந்த இடத்திலேயே சடலத்தை விட்டுச் சென்றுள்ளனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இந்த சம்பவம் வெளிவர தொடங்கியது. ஜனவரி 26 ஆம் தேதி காலை அடையாறு இந்திரா நகர் முதல் அவென்யூ பகுதியில் ஒரு சாக்கு மூட்டையிலிருந்து ரத்தம் வழிந்தது. அதை கண்ட பொதுமக்கள் போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் சாக்கு மூட்டையை திறந்த போது தலையில் வெட்டு காயங்களுடன் கவுரவ் குமாரின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து விசாரணை வேகமெடுத்தது.

சடலங்களை தேடி...

விசாரணையின் அடுத்த கட்டத்தில் 2 வயது குழந்தையின் உடல் பக்கிங்காம் கால்வாயில் இருந்து மீட்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, சத்யேந்தர், லலித் யாதவ், விகாஷ் குமார் மூவரும் கைதாகினர். அவர்கள் கொடுத்த தகவலின்படி பெருங்குடி குப்பை கிடங்கில் புனிதா குமாரியின் உடல் தேடப்பட்டு வந்தது. பின்னர் மூன்று நாட்கள் கழித்து கடந்த சனிக்கிழமை அன்று அவரது உடல் மீட்கப்பட்டடு பிரேத பரிசோதனைக்காக சென்னை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் சத்யேந்தர் (எ) சந்தோஷ்குமார், லலித் யாதவ், விகாஷ் குமார் ஆகிய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டு, பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டனர்.

பாலியல் வன்கொடுமை நடந்ததா?

இந்நிலையில், கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன்போ, அதன் பிறகோ புனிதா குமாரி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டாரா? என்ற கேள்வி பரவலாக எழுந்தது. இதனை பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை தெளிவுபடுத்தி உள்ளது.

ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த சனிக்கிழமை அன்று புனிதா குமாரியின் உடலை மருத்துவர் சிவக்குமார் மற்றும் ரகுராம் அடங்கிய மருத்துவர்கள் குழுவினர் பிரேத பரிசோதனை செய்தனர். அதில், புனிதா குமாரி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதற்கான தடயங்கள் எதுவுமில்லை என்றும் தலையில் இரும்பு கம்பியினால் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாகவே இறப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சொந்த ஊருக்கு செல்லும் உடல்கள்

மேலும், இந்த வழக்கை விசாரித்த அடையாறு துணை ஆணையர் ஹரிகரனிடம் பேசிய போது, பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்ட உடல்கள் அவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டன. முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி, மூன்று உடல்களும் சென்னையில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக பீகார் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. மேலும், இறந்தவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு இழப்பீடு தொகையும் வழங்கப்படவுள்ளது. இந்த குற்ற சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேரை தவிர வேறு யாருக்கும் தொடர்பில்லை. அவர்கள் மீது விரைவில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என தெரிவித்தார்.

